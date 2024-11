Sainz se empeña en una despedida de Ferrari por todo lo alto

David Sánchez de Castro Sábado, 23 de noviembre 2024, 07:31 | Actualizado 08:00h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Cuando todas las miradas estaban puestas en los pilotos de Ferrari o en Max Verstappen y Lando Norris, George Russell y Mercedes se confirmaron este sábado como los grandes protagonistas. El británico sumó su tercera pole de la temporada tras dominar con solvencia en los libres del viernes y será el referente por delante de un Carlos Sainz que sigue demostrando a quienes decidieron su salida de Ferrari que, quizá, se equivocaron. El madrileño se quedó a solo 98 milésimas y tratará de confirmar su candidatura a la victoria para alargar su despedida dorada de la Scuderia. Detrás tendrá a la gran sorpresa de la jornada, un Pierre Gasly que, tras el podio de Brasil, superó todas las expectativas con el tecero en parrilla de Las Vegas. Con Verstappen quinto y Norris sexto, todo apunta a que este domingo se resolverá la pelea por el título a favor del neerlandés que, aunque no estaba contento con el resultado final es consciente de que estas posiciones le sirven.

Por detrás, muy por detrás, saldrá Fernando Alonso. El asturiano partirá decimoséptimo, con el paupérrimo Sergio Pérez delante, en un sábado malo sin paliativos para Aston Martin. La situación de la escudería británica se resume en un dato: fue el único equipo que no metió ninguno de sus dos coches en la Q2.

Q1: Pérez, a la altura de Aston Martin; Verstappen no especula

Como se preveía, meter en temperatura los neumáticos en la helada noche de Las Vegas fue el gran reto de todos. Los que antes lo lograron, tuvieron una Q1 más tranquila. Así, los McLaren fueron los que dominaron con solvencia a sus rivales durante buena parte de la tanda, hasta que la mejoría de la pista permitió la revolución.

Así, Max Verstappen, consciente de que tiene que ganar para olvidarse de la calculadora, bajó varias décimas para ponerse primero, aunque luego fue sobrepasado por los grandes dominadores de los libres, George Russell y Lewis Hamilton con el Mercedes. El neerlandés ni siquiera intentó darles réplica a estas alturas, pero con este resultado le valía de sobra. Norris, el único aspirante a evitar la fiesta del tetracampeón, pasó a la Q2 con un cómodo séptimo.

Todo lo contrario que su compañero, Sergio Pérez. Otra clasificación, otra vergonzante actuación del mexicano, cuya continuidad en Red Bull no se explica salvo que guarde documentos con los que hacer chantaje a sus jefes. 'Checo' no pasó de la decimosexta posición, con lo que cayó eliminado junto a Fernando Alonso, Alex Albon, Valtteri Bottas y un Lance Stroll cuyos mecánicos le arreglaron el coche a contrarreloj después del accidente que tuvo en los libres de la mañana para nada. Lo de Aston Martin ya no sorprende y todo lo que sea acabar ya no entre los puntos sino apenas entre los 15 primeros será un éxito.

Q2: Hamilton manda, Colapinto la lía

Lo advirtieron el viernes, lo avanzaron en la Q1 y lo confirmaron en la Q2: ojo a los Mercedes. George Russell y Lewis Hamilton fueron la referencia de esta sesión, mientras por detrás tanto los Ferrari como sobre todo Verstappen intentaban cazarles.

Hamilton se llevó la Q2, con Carlos Sainz detrás y George Russell con el tercer crono cuando se produjo el gran incidente del día. Franco Colapinto, el ínclito argentino que está intentando ganarse un puesto para 2025 en Fórmula 1, dio con su Williams contra el muro. Tras cometer un absurdo error y 'comerse' el pico de una curva, el joven bonaerense acabó estampado contra las protecciones de la salida de la misma, hasta el punto de mover un poco las protecciones. Cuarto accidente de un Colapinto que suena para Red Bull y que, pese a sumar cuatro accidentes hasta el momento, sigue estando en la terna para seguir la próxima temporada.

El incidente, que se produjo cuando varios pilotos estaban mejorando tiempos, provocó el fin de la Q2. Hamilton se fue con el mejor crono, pero la noticia estuvo en el noveno de Norris. El británico venía con récord personal hasta el accidente del de Williams, y casi se queda fuera de la Q3 en una carrera en la que debe acabar por delante de Verstappen como sea.

Además de Colapinto, se quedaron fuera de la Q3 otros como Ocon, Magnussen, Zhou y Lawson.

Q3: Sainz, único en pelearle la pole a Russell

Con algo más de 15 minutos de retraso sobre la hora prevista hasta que los operarios arreglaron el estropicio de Colapinto en el circuito, los diez pilotos salieron a una pista mucho más fría (y lenta) de lo previsto. Todos se vieron obligados a hacer, al menos, una vuelta de calentamiento, con lo que fue una Q3 ligeramente distinta a lo habitual.

Así, el primero en mercar la referencia fue un Carlos Sainz cuyo mejor tiempo le duró hasta que Russell, el gran dominador del fin de semana, se lo arrebató. Y con susto, porque el británico se llevó la pintura de la publicidad de una curva al pasar demasiado ajustado. Pero no fue suficiente como para evitar su tercera pole de la temporada. El británico, pese al empuje final de Sainz en su último intento, se llevó el mejor tiempo por menos de una decima frente al madrileño, lo que le confirmó como el mejor tiempo de esta Q3.

La sorpresa no fue tanto la pole de Russell (otro sábado que le pasa la mano por la cara a Hamilton, que cometió un claro error en su vuelta buena) o el buen segundo de Sainz, sino el sospechoso tercero de un Pierre Gasly que está en un momento dulce, después del podio de hace unas semanas. Será uno de los elementos disruptores de un domingo en el que Lando Norris tratará de evitar la fiesta de Max Verstappen, pero lo tendrá muy difícil: el de McLaren parte sexto y el de Red Bull, quinto. Si se repite este resultado en la carrera, Verstappen será campeón.