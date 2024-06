Carlos Sainz: «Sin el incidente entre Lando y Max, no hubiéramos acabado ahí»

David Sánchez de Castro Madrid Domingo, 30 de junio 2024, 17:47 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Carlos Sainz estaba incrédulo al entrar en meta en tercera posición en Austria. Sin demasiado ritmo y tras muchas dudas, el español logró su podio número 23, algo que bien le vale como maleta para atar su nuevo contrato con el equipo que le quiera. Fue un fin de semana complejo, pero al final positivo por su lado.

«Ha sido una carrera llena de situaciones en la parte delantera. He intentado mantener el ritmo con George (Russell), aunque sabíamos que los Mercedes podían tener ventaja. Aun así, he intentado todo para mantenerme cerca y Oscar (Piastri) al final venía rapidísimo. Y al final hemos sido terceros, que creo que es un buen resultado y podemos estar bastante contentos y orgullosos de ello, porque este fin de semana no ha sido fácil», resumía.

Aún así, y pese a lo positivo del resultado, la realidad es la que es: si Verstappen y Norris no acaban 'a palos', él hubiera acabado en una gris quinta o sexta posición. «No parece que sin el incidente entre Lando y Max hubiéramos podido llegar hasta ahí. Son días felices para la Fórmula 1, que haya acción en la parte de arriba, que pueda haber esas batallas, aunque desafortunadamente para nosotros todavía venimos de un par de carreras difíciles y no estamos para luchar por la victoria», resumió.

Alonso: «Los puntos estaban fuera de alcance»

Si no fue el peor fin de semana de Fernando Alonso, de momento, le falta muy poco. El piloto asturiano acabó decimoctavo, con una inerte vuelta rápida que ni se esperaba, sobrepasado incluso por Lance Stroll y sancionado con diez segundos tras embestir a otro piloto. Lo mejor para él es que ya ha pasado.

«Ha sido una carrera complicada, porque íbamos a tres paradas por ver si había un momento de suerte, pero me fui largo y choqué con Zhou», resumía un Alonso que admite que no aspiraba a nada. «Tuve la penalización, y a partir de ahí mi carrera estaba ya olvidada. Pero no cambiaba nada, en vez de acabar el 17, acabas el 14. Los puntos hoy estaban fuera de alcance», confesó, sobre una carrera que les sirvió de «aprendizaje».

«Queríamos probar el coche también con otros neumáticos y con poca gasolina», admitía sobre la inesperada vuelta rápida, que no le dio puntos porque quedó fuera del 'top 10'. Al final, Alonso lo tiene claro: deben mejorar sí o sí. «Las conclusiones son muy claras, o para mí son blanco y negro de lo que hemos hecho en el coche, de lo que tenemos ahora mismo montado, de lo que tenemos que mejorar, de lo que tenemos que mantener. Ahora tenemos que reunirnos, ir a Silverstone con la moral alta porque es el Gran Premio de casa, todos los mecánicos tenemos la fábrica justo al lado del circuito y tenemos que hacerlo mejor», zanjó.