Cambio de gesto en Aston Martin y miradas al cielo

Que McLaren es la alternativa al dominio de Max Verstappen es algo que no puede coger a nadie por sorpresa, incluido al propio piloto neerlandés. Y por ello, el resultado de este viernes en Silverstone, en el Gran Premio de Gran Bretaña, no es nada que no entre dentro del guión previsto.

Y es que a nadie le puede sorprender a estas alturas que Lando Norris y Oscar Piastri hayan tomado las riendas del primer día de trabajo en el trazado británico. Los hombres de McLaren aprovecharon el buen hacer de sus monturas para marcar territorio, si bien la ausencia de Max Verstappen en cualquier tipo de búsqueda de vuelta rápida también estuvo muy presente. No fue el neerlandés esta vez el que dejó a todos de piedra, ya que se guarda para un sábado en el que, salvo sorpresa, será el gran candidato a lograr una pole. Tal fue su manera de no competir que hasta su compañero, el irrelevante Sergio Pérez (al que ya le han puesto un ultimátum que incluso puede cumplirse este mismo verano), le superó con el tercer mejor crono, algo que ni huele a la hora de la verdad desde hace ya bastantes Grandes Premios.

Nada hace pensar que en la clasificación n o esté de nuevo ahí. Verstappen ya sabe lo que es ganar en Silverstone, donde este fin de semana será de los más abucheados y no solo por su dominio aplastante en los últimos años sino también por el rifirrafe del pasado domingo en Austria. Aunque Norris ha intentado templar los ánimos de los aficionados, quitando hierro a la sucia defensa de su rival (y amigo, de momento), todo apunta a que en las sesiones serias va a recibir una notable pitada y escuchará perfectamente cómo la afición británica le dejará bien clara su desaprobación.

Más allá de los tiempos y cómo los lograron (muchos dedicaron buena parte de la sesión a ensayar con los neumáticos medios y asomar los blandos, pero sin gastar mucho de estos), la irrupción de la lluvia cuando restaban pocos minutos para el final fue un aviso de lo que podía acontecer en la clasificación y la carrera. El intenso viento que siempre hace su aparición en este viejo aeródromo propició varias salidas de pista y sustos, nada nuevo por otro lado, lo que unido a las bajas temperaturas (relativas), hizo que los ensayos con los neumáticos incluso intermedios en la recta final del día vinieran muy a cuento.

Detrás de los McLaren, los equipos se barajaron notablemente, hasta el punto de que pocos creen que sea una pintura real de lo que se va a ver el resto del fin de semana. No en vano, el 4º puesto de Nico Hulkenberg con el Haas no es, con total probabilidad, su posición previsible para la clasificación o la carrera. George Russell, que tras encontrarse la victoria en Austria llega a su casa con la moral por las nubes, fue 10º, mientras que Lance Stroll le superó, 9º, con Carlos Sainz justo delante, 8º. No es ni mucho menos lo que se espera.

Aún así, y pese a la posición, Carlos Sainz estaba satisfecho. Dejando a un lado los constantes rumores sobre su futuro (este viernes amaneció con la noticia en Italia de que su fichaje por Alpine ya estaba hecho), describió este viernes como una jornada «interesante». «El objetivo era recoger datos útiles para darnos una imagen completa del coche. Objetivo cumplido. Hay que tomar decisiones, pero creo que podemos estar en una posición decente este fin de semana», destacó.

Aston Martin respira

Aunque los colores que se veían en la tabla de tiempos eran absolutamente imprevistos, en algunos equipos sí que sonrieron. Uno de ellos fue Aston Martin.

El equipo británico se sentía razonablemente satisfecho. Aunque siguen lejos de la cabeza, no están hundidos como en las anteriores carreras. Los pequeños brotes verdes (y no es un juego de palabras) se empiezan a notar, tanto a una vuelta como en ritmo en los ensayos de carrera. Este último factor es el más preocupante en los últimos Grandes Premios, por lo que es normal que ver el 8º de Stroll (que fue mucho mejor en los irrelevantes primeros libres) fue toda una alegría. Queda mucho trabajo por hacer, como avanzaba Alonso hace unos días, pero comenzar así en Silverstone, su hogar (literalmente: la flamante fábrica está en el circuito), es toda una motivación extra. El 11º puesto en la tabla de tiempos bien lo firmaría el asturiano este sábado, visto lo visto en las pasadas carreras.

