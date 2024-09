Alonso, sin piedad contra Aston Martin: «El 11º es muchísimo más de lo que merecemos»

David Sánchez de Castro Domingo, 1 de septiembre 2024, 17:04 | Actualizado 17:31h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Fernando Alonso tiene un 'statu quo' en el equipo Aston Martin que, posiblemente, sea el único que puede hablar con la claridad que lo hace. Eso no significa que él tuviese una mala carrera en el GP de Italia, porque fue todo lo contrario, según su opinión.

De hecho, consideró que tuvo la mejor carrera del año. «Personalmente, ha sido una de mis mejores carreras del año, si no la mejor. El coche hoy estaba para estar decimosexto o decimoséptimo y lo hemos puesto noveno durante casi toda la carrera y décimo en la salida. Hemos acabado undécimos a ocho décimas del noveno y a una décima del décimo, así que duele enormemente no haber cogido ningún punto por un segundo en carrera», analizó de forma sucinta, antes de soltar el latigazo: «El undécimo es muchísimo más de lo que merecemos».

Crítico con la situación que atraviesan, apunta a la altísima degradación que sufren en Aston Martin. «Este coche se come los neumáticos deslizándose en las curvas, no tenemos agarre, así que tenemos un buen combo ahora en el coche. No tenemos casi ningún punto fuerte y eso nos dificulta un poco las carreras», lamentó.

De cara a las siguientes carreras después de una en la que, literalmente, no hubo «nada» positivo que rascar, Alonso pide agachar la cabeza y aprieta a su equipo. «Hay que seguir luchando y, como siempre decimos, en la siguiente carrera tenemos que aprender cosas de esta y volver más fuertes y a ver si hay una respuesta, algo de acción, no siempre venir con el mismo coche», pidió, casi exigió, el español de cara a las siguientes citas.

Sainz: «Con un buen coche es más fácil»

En el caso de Carlos Sainz, el madrileño no pudo celebrar sus 30 años desde el podio de Monza en su último GP de Italia como ferrarista. Aunque admitió que le salió casi todo bien, también es consciente del riesgo que asumieron.

«Hemos arriesgado con el equipo, no hemos ido a una parada con los dos coches y ha funcionado, que es lo importante. Hemos conseguido ganar la carrera delante de todos los tifosi y con Charles. Es un momento muy bueno para el equipo porque veníamos de carreras difíciles, veníamos con un paquete nuevo, que nos ha ayudado a ganar aquí seguramente», destacó. Todo se decidió en la decisión de hacer parar una vez a Leclerc, después de verse beneficiado por la lucha intestina en McLaren. Todo salió bien.

«Hasta la vuelta 30 no estaba claro qué se podía hacer», concedió. «Ahora tenemos un buen coche el domingo y las estrategias parecen mejores. Yo no me canso de repetirlo, pero es mucho más fácil acertar con la estrategia cuando tienes un buen coche», señaló Sainz. Tras salir de Italia, tocan «dos circuitos en los que igual se puede repetir la victoria», señaló el español de Ferrari, más que satisfecho por el cuarto puesto.