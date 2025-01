El Elefante Rosa, líder de su categoría, sigue tiñendo las dunas de solidaridad

Dakar por la Vida, Think Pink Europe, la Fundación Carrera por la Vida y la primera asociación nacional de pacientes con cáncer de mama masculino (INVI), unidos en la prueba más dura del mundo para señalar que la detección precoz salva vidas

Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 11 de enero 2025

El veterano piloto Rafa Lesmes hace los deberes con nota. El equipo Dakar Por la Vida consolida su liderazgo de camiones clásicos, y se sitúa en el top 10 de la general. «Las sensaciones son muy positivas, lo más importante y significativo es que seguimos en carrera, ya hay muchos equipos que no lo pueden hacer, así que haber llegado a la jornada de descanso siempre es un logro», relata Lesmes. Junto a Tabatha Romon y Albert Casabona en la cabina, el canario aspira a revalidar el título.

«El vehículo está en buenas condiciones, estamos arreglando una pérdida del tanque de gasoil, hay que vaciarlo, limpiarlo y soldarlo. También estamos teniendo problemas con los tornillos de los amortiguadores, que se parten, pero lo vamos solventando». Lesmes señala que, «al final si no me pasaran estas cosas, me pasarían otras, al igual que los demás participantes». El Dakar es tan duro que es casi imposible acabar un día sin incidencia, pero las sensaciones son positivas»

Este sábado, tras el día de descanso, comenzará la etapa 6 con salida en Hail y llegada en Al Duwadimi recorriendo un total de 731 km. «El objetivo es el mismo, terminar. El Dakar te consume, se disfruta, pero también se sufre, terminar es la meta y superar el día a día, y si podemos, como el año pasado, conseguir la victoria en camiones sería la guinda al pastel», concluye.

«The Pink Desert Elephant», como se le conoce a través de Think Pink Europe, se ha convertido en un símbolo internacional. Y es que este animal, al igual que la plataforma europea, destaca por la unión y su fuerza. El mensaje en este camión con acento canario ha llegado a casi 30 países, superando todas las expectativas desde su creación a finales de 2022. Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife coinciden: «Esta iniciativa combina la promoción internacional, la sensibilización y el apoyo a causas solidarias, fortaleciendo la imagen de Canarias como un referente en deporte, innovación y responsabilidad social».

