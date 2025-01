La vuelta de Adrián Naranjo

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de enero 2025, 17:49 Comenta Compartir

Una complicada lesión en el codo de su brazo izquierdo y algunas peleas que se cayeron a última hora han tenido un año sin competir al grancanario Adrián Naranjo, quien, al fin, ya tiene fecha de reaparición en las MMA, disciplina en la que se ha granjeado un nombre a escala regional, y, por si fuera poco, con un cinturón en juego: el Dryfactor Invitational. Será este sábado en una velada que arranca a las 17.00 horas en el pabellón Leoncio Castellano de Tamaraceite y que contempla un cartel con otros combates de interés.

Naranjo, de 27 años, se medirá en la modalidad profesional de 57 kilogramos a Elves Oliveira, un rival que, confiesa, «es experimentado y muy duro», si bien espera poder dar su «mejor nivel» en los tres asaltos a cinco minutos que contempla el pleito.

«Tengo muy claro que hay que salir a muerte y eso haré. Me he preparado muy bien y llego con unas sensaciones realmente buenas. Las ganas que tengo de volver a pelear ya ni me caben en el cuerpo, pues la espera se ha hecho larga, pero lo importante es que no he perdido la forma ni la confianza y quiero aprovechar esta oportunidad«, expone.

Un resultado positivo le abriría las puertas a «retos mayores y promotoras de primer nivel», por lo que es «consciente» de todo lo que pondrá en juego en esta ocasión.

«Habrá un gran ambiente en las gradas y eso me motiva todavía más. Sentir el apoyo de la gente, que se note que peleo en casa, me va a ayudar seguro. Ojalá se viva un gran espectáculo y todo salga bien. Creo que será un gran día«, anticipa con optimismo.