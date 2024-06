«Satisfacción» en el Guaguas por la respuesta a la campaña de abonados

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 9 de junio 2024, 17:31 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

En el Guaguas no quisieron dormirse en los laureles y, tras una campaña 2023-24 triunfal, con cuatro títulos (Copa Ibérica, Supercopa de España, Copa del Rey y Superliga) y un papel más que digno en la Champions, colándose en el ránking de los diez mejores equipos del continente, se pusieron manos a la obra en preparar el desafío que implica el próximo curso, con el traslado del CID al Gran Canaria Arena como una de las grandes novedades del proyecto.

Juan Ruiz, presidente de la entidad, tuvo muy claro que había que potenciar la fidelización y captación de aficionados y la campaña de abonados, presentada la semana pasada, debía vertebrar este ambicioso proceso de ampliar la masa social propia. Bajo el lema Un nuevo hogar, un mismo sueño, desde el club se incidió en la importancia de que el llamamiento calara en la afición grancanaria, y, tras los primeros días, tres en concreto, de apertura de inscripciones, ya se totalizan más de 200, una demanda que sigue creciendo con los días y que, para Ruiz, supone «una gran satisfacción y motivación».

«Tenemos hasta octubre para poder cubrir nuestros objetivos en lo que se refiere a los abonados y el comiendo no ha podido ser más alentador e ilusionante y nos da fuerzas para continuar. Queremos alcanzar los 2.000 socios y creemos muy factible ese listón porque los 1.400 que ya teníamos vamos a conservarlos, no me cabe la menor duda de que renovarán. Y, a partir de ahí, poder crecer todo lo que se pueda», indica.

El mandatario reconoce que la mudanza al Gran Canaria Arena «debe supone un salto cualitatito para la entidad en todos los sentidos», de ahí la importancia de unificar un proyecto deportivo a la altura del escudo, ganador por tradición, y un respaldo social igualmente proporcional.

«Que nadie dude de que responderemos a la confianza que depositen en nosotros. Venimos de un equipo campeón y vamos a otro que será también el mejor de España y estará entre los mejores de Europa. Por eso insistimos en la necesidad de sentirnos arropados por toda Gran Canaria. Hemos puesto precios al alcance de todos. No hay excusas», asegura el histórico dirigente.