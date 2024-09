Júlia Azevedo: «Quiero ganarlo todo con el Hidramar»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 8 de septiembre 2024, 17:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La opuesta brasileña afronta su primera temporada en la Liga Iberdrola y valora sus primeros días de trabajo a las órdenes de Fran Carballo en el CV Hidramar Gran Canaria.

-¿Cómo ha sido su acogida en el equipo?

-Fue muy buena, todas las chicas son muy amigables y divertidas. La verdad es que me han acogido muy bien.

-¿Por qué eligió el CV Hidramar Gran Canaria entre todas las ofertas que tenía?

-Porque es un equipo campeón, tienen muchos títulos, van a tener la oportunidad de jugar la fase previa de la Champions League y considero que es el mejor destino que podía escoger en este momento para seguir creciendo.

-¿Qué conocía del equipo antes de su fichaje?

-Conocía algunas cosas del club porque jugaron aquí algunas amigas mías y me hablaron muy bien de la vida en la Isla.

-¿Qué le ha pedido su entrenador, Fran Carballo?

-Todavía no me ha pedido muchas cosas, llegué a Gran Canaria hace solo cuatro días. Hemos estado conversando un poco desde mi llegada y de momento lo único que me ha pedido es que trabaje duro.

-¿Cómo se define como jugadora?

-Me considero una jugadora muy determinante en la pista y que tiene mucha ambición. Quiero ser campeona y ganarlo todo.

-¿Qué objetivos se marca en su primera temporada en el club?

-Es una oportunidad muy buena la que se me ha presentado para poder crecer y ayudar al equipo.