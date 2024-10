«Es duro luchar contra una enfermedad, pero sé que estoy en muy buenas manos»

Óscar Hernández Romano Las Palmas de Gran Canaria Martes, 1 de octubre 2024, 19:21 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La vida vuelve a poner contra la pared a Alexis Valido Moreno (Gran Canaria, 1976). Tras superar con mucho arrojo un linfoma detectado en 2005, el de La Paterna, que presume de una trayectoria deportiva al alcance de pocos mortales dentro del panorama nacional e internacional del voleibol, se las ve de frente ahora con la leucemia -que le detectaron este mismo año-, a la que fiel a su ADN guerrero y con su sonrisa eterna le mira sin miedo a los ojos, dispuesto a seguir luchando por volver a ganarle un nuevo partido a la vida.

–Si le parece empecemos por lo más reciente y grato. El CV Guaguas le rindió un merecido homenaje a su trayectoria deportiva el pasado fin de semana durante la Supercopa. ¿Qué sintió al recibir ese agasajo en su tierra y rodeado de muchos familiares y amigos?

–La verdad es que me puse un poquito nervioso y, sobre todo, muy orgulloso de que mi casa, mi tierra, quisiera hacerme este acto. El club me dio una placa en agradecimiento a mi contribución en el voleibol en España, además del libro de la historia del club en el cual tengo la suerte de ser uno de los protagonistas de la historia del Guaguas, y unas bufandas del club. Para mí fue algo muy especial, ver tanta gente en la grada a pesar de ser un pabellón tan grande… Mi familia estaba en la grada, mi mujer me acompañó en todo momento, también habían excompañeros de cuando jugaba en el Valenti de La Paterna… Fue un momento muy especial.

–Vamos con lo más ingrato. La vida le vuelve a golpear fuerte. ¿Cómo se entera que padece leucemia?

–La leucemia me la diagnosticaron el 4 de mayo. Veníamos, mi mujer y yo, en el barco de Tenerife a pasar unos días aquí, en Gran Canaria, y celebrar el Día de la Madre. Ya venía teniendo algunos síntomas semanas atrás, pero uno nunca piensa que va a ser nada grave. En el mismo barco me vi un poquito de sangre en la orina y nada más llegar a casa de mis padres la cosa empeoró un poquito y, sobre la marcha, decidimos ir al Negrín para que revisaran. Tras hacerme un reconocimiento el diagnóstico fue ese, que tenía leucemia. Sobre la marcha ingresé en el hospital, y la verdad es que tuve mucha suerte con el equipo médico de hematología del Negrín, el de enfermería, auxiliares, etcétera, porque se portaron conmigo de manera espectacular.

–En 2005 le diagnostican un linfoma del cual está prácticamente recuperado y ahora esto... ¿Cómo lo lleva?

–Esta segunda lucha ha sido, y está siendo, mucho más complicada. Son tratamientos, por ahora, más duros; con efectos secundarios por lo tanto más duros… Pero lógicamente lo encaro todo con mucha fuerza, ánimo y sabiendo que estoy en buenas manos. El apoyo de mi mujer y de mi familia está y ha estado ahí siempre y es a muerte. También he tenido la suerte de que tanto el Servicio de Hematología del Negrín como el de La Candelaria, en Tenerife, son unos profesionales como la copa de un pino y hacen que nuestros momentos difíciles se lleven más fáciles.

–El apoyo de familiares, amigos, seres querido, etcétera, será fundamental en estas situaciones.

–Sin duda. Afortunadamente no me falta el apoyo de mi mujer, ni de mi familia, de mis compañeros de vóley, ni de amigos… Están todos siempre pendientes de mí, y desde el minuto uno se han incluso ofrecido a donar sangre, médula… Lo que hiciera falta para ayudarme.

–¿Cómo es ahora su día a día?

–Básicamente ir cada día al Hospital de Día del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria a darme un tratamiento, donde todavía me quedan bastante sesiones.

–¿Y psicológicamente cómo afronta esta situación, cómo está?

–Afronto esta nueva situación un poquito con la incertidumbre de no saber qué me depara el futuro; si me recuperaré por completo, si no, si voy a recaer, si habrán efectos secundarios… Lógicamente, aunque es difícil, prefiero no pensar en ello y centrarme en la lucha por recuperarme. Ahora mismo estoy de baja médica. Seguiré haciendo mi vida junto a mi mujer en Tenerife, tratándome de la leucemia y ya el futuro dirá… Sinceramente lo único que me planteo es cuidarme, curarme, y ayudar lo que pueda a los demás pacientes que están pasando una situación como la mía. En este sentido estoy colaborando con la Fundación Alejandro Da Silva, que personalmente me está ayudando muchísimo. Creo que hacen una labor fundamental tanto para los enfermos como para los familiares en esta lucha por la leucemia. Nos guían y nos ayudan a llevar el día a día.

–Hasta el curso pasado seguía jugando, y a muy buen nivel, en el Arona. Esto, lógicamente, lo obliga a abandonar la práctica del deporte. ¿Cómo lo afronta?

–Me retiro del vóley de una manera que no quería, lógicamente. He tenido muchas idas y venidas, pero si algo tenía claro es que quería retirarme en la cancha. Que una enfermedad me haya dejado sin poder disfrutar del deporte que amo, que ha sido mi vida, para mí ha sido, está siendo, muy duro, aunque no me queda otra.

–¿Le gustaría seguir vinculado al vóley?

–Seguiré yendo a ver los partidos y seguiré siendo un fan del vóley. Intentaré disfrutarlo desde la barrera, pero ahora mismo no puedo estar vinculado a ningún club al estar de baja. Sé que Arona estaría encantado de que pudiera echarle una mano, pero sabemos que ahora mismo no es el momento. Ya veremos qué dirá el futuro.

Ampliar Valido junto a su mujer, Vanessa. C7 De La Paterna al estrellato Alexis Valido Moreno (Gran Canaria, 1976) puede presumir de trayectoria deportiva como pocos. Tras sus primeros saltos en su Paterna natal, en categorías inferiores, pasó al Guaguas, donde comenzó una carrera meteórica en la élite nacional e internacional. Con más de 300 partidos con la selección española [fue olímpico en Sídney 2000], ganó 3 Copas del Rey (2 con el Unicaja y 1 con Guaguas), una Liga (Guaguas) y 4 Ligas y 6 Copas de Alemania con el Friedrichshafen, entre otros éxitos. Actualmente vive con su mujer Vanessa en San Isidro, Tenerife.