Víctor Rodríguez se corona en Madeira

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 14 de octubre 2024, 18:43 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La gesta no era fácil, más de cuatrocientos palistas procedentes de 35 países, con Sudáfrica encabezando el listado de favoritos con figuras como Kenny Rice, Hank Mcgregor o Kira Bester y Michelle Burn en mujeres.

Con la jornada del viernes llegaba la primera de las alegrías del fin de semana; el bronce de Judit Vergés en categoría absoluta. La deportista del Club Amigos del Piragüismo completaba los 21 kilómetros de recorrido en poco más de una hora y cuarenta y siete minutos en lo que calificó como «el mejor resultado deportivo de su carrera».

La segunda medalla de la expedición grancanaria tenía el nombre de Lara Cellier Henríquez, juvenil del Real Club Náutico de Gran Canaria. «Estoy super contenta con el resultado porque no he podido entrenar mucho estas últimas semanas en esta modalidad», declaraba la deportista. Y es que, acaba de mudarse por estudios a Sevilla y allí no tiene la oportunidad de entrenar en mar abierto.

El sábado llegaría una jornada que quedará para siempre en la historia del piragüismo grancanario: cinco medallas en categoría doble mixto. La primera de todas, el oro de Victor Rodríguez y Chloe Bunnet en categoría absoluta. «A seis kilómetros de la meta tuvimos claro que era el momento de tirar con toda nuestra fuerza para distanciarnos del grupo de cabeza. No sabíamos cuánto tiempo íbamos a aguantar pero cada vez veíamos la meta más cerca», comentaba

Víctor Rodríguez a su llegada. «Cuando nos supimos campeones del mundo no nos lo creíamos, estamos super contentos por haber conseguido el oro». Detrás de ellos, con tan solo veinte segundos de diferencia, entraría la pareja Judit Vergés y Walter Bouzan, en lo que supondría el segundo metal para la deportista de Las Alcaravaneras.