El Villa de Agüimes Ybarra se hace con la Copa Isla de Gran Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 14 de septiembre 2024, 20:58 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El Villa de Agüimes Ybarra cumplió los pronósticos y se proclamó campeón de la Copa Isla de Gran Canaria tras conquistar el octavo y último concurso de la temporada botera. Los de Alejandro Rodríguez se impusieron al Hospital La Paloma Pueblo Guanche y al Portuarios Autoridad Portuaria de Las Palmas, que hicieron el segundo y tercer mejor tiempo del concurso y también terminan en el segundo y tercer puesto de la general de la competición copera.

El Concurso Cabildo de Gran Canaria fue el mejor broche a la Copa. Con 17 nudos y los 12 botes negociando las tradicionales balizas que acercan los botes a la afición botera, que una semana más se dio cita en la Avenida Marítima para disfrutar de este deporte vernáculo.

Transcurso de la pega celebrada este sábado en la bahía capitalina.

El Chacalote A Blue Thing in the Cloud fue el primero en la baliza de Cardoso, seguido del Poeta Tomás Morales Clipper y el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes, que aprovecharon el salir delante para dominar esos primeros metros de la regata, aunque los perseguidores se les iban acercando.

El San Cristóbal trabucó ante de la segunda baliza, la del Castillo del barrio marinero, por donde también pasó en primer lugar el Chacalote, seguido de Morales, que trabucó poco después, y Porteño Siscocan Sabor a Gloria, que trabucaría ante de llegar a la tercera baliza.

Protagonistas

El Hospital La Paloma Pueblo Guanche y el Villa de Agüimes Ybarra tomarían la delantera ante de llegar a la baliza de la Fuente Luminosa, manteniendo un reñido pulso hasta la baliza meta, donde el bote patroneado por Alejandro Rodríguez se impuso por cinco segundos al de Óliver Bravo de Laguna.

Cumpliendo el ritual del campeón y todos al agua.

Tercero sería el Portuarios Autoridad Portuaria de Las Palmas, a casi tres minutos del vencedor. Le siguió el Disa Roque Nublo ULPGC, a más de cuatro minutos; el Chacalote A Blue Thing in the Cloud y el Tara del Mar Fundación Puertos Las Palmas, a casi seis minutos; el Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas y el Spar Guerra del Río, a unos ocho minutos, y cerraron el Concurso Cabildo de Gran Canaria el Minerva Idamar Atlantic y el Poeta Tomás Morales Clipper. Porteño Siscocan Sabor a Gloria y Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes se retiraron, mientras que el Unión Arenales no se presentó.

El Villa de Agüimes Ybarra se proclama campeón de la Copa Isla de Gran Canaria con 13 puntos, seguido del Hospital La Paloma Pueblo Guanche y el Portuarios Puertos de Las Palmas con 26, Disa Roque Nublo ULPGC con 41 y Spar Guerra con 59 puntos.

Y la próxima semana, más

La próxima semana la Vela Latina Canaria vivirá la gran final del Campeonato Aguas de Teror con el desempate entre el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, el Villa de Agüimes Ybarra y el Portuarios Autoridad Portuaria de Las Palmas, será el sábado a las 17:00 horas en la bahía capitalina.

Temas

Vela latina