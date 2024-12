La vela adaptada entra en juego en la Semana Olímpica Canaria de Vela-Trofeo Manolo Pazos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 6 de diciembre 2024, 18:48 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La segunda jornada de la 26 edición de la Semana Olímpica Canaria de Vela estuvo marcada este viernes por la entrada en competición de la vela adaptada, con la clase 2.4mR -que de forma simultánea celebra el Campeonato de España- y la clase Hansa 303. Además, se estrenaron las tablas infantiles y juveniles -la clase Techno- cuando el viento, después de una larga espera, quiso hacer acto de presencia, si bien, no con la fuerza suficiente para impulsar la clase IQFOIL, que requiere un mínimo de 10 nudos y que sigue sin estrenarse.

Por su parte, para las clases que empezaron el jueves -las olímpicas ILCA7 e ILCA6, y tres modalidades de vela ligera: ILCA 4, 420, y 29er- han entrado en juego los descartes, que permiten a los deportistas eliminar su peor resultado.

Solo falta la clase Snipe, que se incorpora este sábado, para que la flota de esta vigesimosexta edición de la tradicional regata de invierno en el calendario del Real Club Náutico de Gran Canaria esté al completo: cerca de 200 regatistas de hasta diez nacionalidades y 150 barcos en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria.

La larga espera inicial marcó la jornada de este viernes, donde después de algún intento fallido, hubo que esperar a que subiera ligeramente la temperatura -y con ella la fuerza del viento- para lograr los 5 nudos suficientes para empezar a navegar, que llegaron a los 9 en el mejor momento.

En estas condiciones, la clase 2.4mR logró celebrar tres mangas, tras las cuales, el tres veces campeón de España, el catalán Jordi Cargol, se coloca como líder provisional del Campeonato de España seguido de José Guerra y Juan Santana, ambos regatistas del RCNGC. Emilio Fernández del equipo paralímpico (2000,2008) acabó en sexta posición tras dos fuera de linea.

En Hansa 303, ocupa la primera posición el portugués João Guerreiro, seguido por Jaime Lang-Lenton Ramírez y Vicente Eduardo Díaz.

En ILCA 7, el barco olímpico masculino, los regatistas Viktor Kataliev y Samuel Beneyto abandonaban la competición por obligaciones con el equipo nacional y se pone líder el también regatista del RCNGC Zsombor Denes, quien celebraba a la salida el haber podido aprovechar sus oportunidades y ser capaz de hacer una buena actuación tras las duras condiciones del día. «Hemos estado seis horas en el agua, ha sido difícil, y duro, también por el nivel de los participantes, pero estoy contento».

En la clase ILCA6 -donde cabe mencionar la ausencia de la olímpica lituana Viktorija Andrulyte, tres veces ganadora del Trofeo Manolo Pazos- el tinerfeño Iván Palmero arrebata el primer puesto a la francesa Marie Barrue que también arrastra al húngaro Benedek Héder al tercer lugar.

En ILCA 4 conserva el liderazgo la tinerfeña Sofía Hernández, seguida por el noruego Henrik Birkeland Wetbya. En tercer lugar, otro noruego, Lasse Greidung-Strohhammer.

Cambios en el liderazgo de los 420. La tripulación formada por Miguel Méndez y Diego Coronado arrebata el primer puesto a Gustavo del Castillo y Leo Zabell, a los que aventaja por diez puntos después de hacer tres primeros y dos segundos, uno descartado como peor resultado.

En la clase 29er –junto a los IQFoil, los barcos de diseño más moderno de esta flota- la tripulación del RCNGC formada por Inés Martín- Urda y Natalia Méndez se mantiene en la primera posición con cuatro primeros en las cuatro pruebas celebradas.

Las tablas infantiles y juveniles -la clase Techno-, completaron todo el programa previsto y acabaron el día con tres mangas en el casillero. Cabe destacar que los tres primeros clasificados de Techno 293 sub 13, sub 15 y sub 17 -Matteo Pérez, Sofía Álvarez Fernández-Escandón y Martina Bárbara respectivamente- han logrado un pleno de tres primeros en tres pruebas. Blanca Briganty por su parte lidera la categoría de Techno Plus.

Cabe recordar que el mejor de la competición recibirá el Trofeo Manuel Pazos, galardón que se otorga al ganador absoluto desde 2016 en memoria del entrenador nacional que tanto contribuyó al éxito de la vela canaria.

El Real Club Náutico de Gran Canaria organiza la Semana Olímpica Canaria de Vela y el Campeonato de España de la clase 2,4 mR por delegación de la Real Federación Española de Vela, con el apoyo de la Real Federación Canaria de Vela y de la Federación Canaria de Vela Latina y con el patrocinio del Gobierno de Canarias a través de la vice consejería de Deportes; del Cabildo de Gran Canaria y su Instituto Insular de Deportes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de su Instituto Municipal, Ciudad de Mar y la Fundación DISA.