Topuria sigue siendo el rey de la UFC tras destrozar a Holloway

Isaac Asenjo Madrid Sábado, 26 de octubre 2024, 21:51

Dice tenerlo todo para ser una leyenda y va camino de ello después de vencer a dos iconos de la UFC, la Champions League de las artes marciales mixtas, como Alexander Volkanovski y Max Holloway. El invicto español Ilia Topuria (16-0) defendió con éxito el trono que le pertenece como campeón del mundo en peso pluma de las MMA tras imponerse al hawaiano, uno de los mayores referentes de la categoría, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. En un deporte que no ha dejado de crecer en fama durante el siglo XXI, el luchador de 27 años, afincado en Alicante desde su adolescencia tras huir de la guerra entre Rusia y Georgia, se ha convertido en un referente global, no solo por su habilidad en el octógono, sino por su espíritu de superación. Cayó su rival y no se levantó.

«A lo largo de los años me hice una superbuena relación con el miedo. Es como tener un familiar que, si sabes por dónde entenderlo, le puedes sacar cosas maravillosas. El miedo me ayuda a sacar el mayor potencial que está dentro de mí. Es mi despertador, es mi motivación, es mi inspiración, es todo. Yo lo aprovecho a mi favor», explicó recientemente El Matador, que soño con ser campeón, y ahora que lo es, sigue forjando su la leyenda. «La victoria es mi única opción», confirma en cada ocasión que puede un tipo que siempre se ha mostrado convencido de su destino.

Avisó y cumplió, primero ante Volkanovski el pasado mes de febrero, cuando con un KO para la historia puso a España en la cima de esta disciplina en auge dentro de los deportes de lucha; y ahora frente al 'bendecido' guerrero de Honolulu, la mandíbula de hierro de la UFC que colecciona récords en la compañía. Topuria destrozó a base de golpes en el octógono al que fuera campeón entre 2016 y 2019, en un nocaut tremendo en el tercero de los cinco asaltos pactados para la pelea celebrada en el Etihad Arena, haciendo gala de su brillante golpeo con los puños, con un golpe de izquierda que apagó las luces de su oponente. El peleador español celebró su triunfo junto al Rey Emérito Juan Carlos I, presente en el gran combate de Abu Dabi, y con una de sus clásicas rosas.

Señoras y señores…

TOPURIA POR KO en el tercer asalto.

Imparable. Con solo 27 años. 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/k94PgfXxJ3 — Andres Ignacio Stahler 🎙🇦🇷🇪🇨 (@aistahler) October 26, 2024

«Lo primero que quiero decir es gracias a Dios, todo le pertenece. No sé qué decir, para ser honesto. Derroté a una leyenda. Seguí su carrera, me inspiré, fue un referente para una generación. Quiero ser una pequeña porción de lo que fue Holloway», dijo emocionado Topuria tras su triunfo.

Minutos antes del gran clásico de la liga española que se llevó el Barcelona con autoridad ante un Madrid inferior, el peleador español negó al americano recuperar una corona que ya lució en el pasado y completó una hazaña histórica con la que mantiene en la élite de las artes marciales mixtas al país que le acogió en 2008. Una de las premisas más usadas en las MMA es que uno no es campeón hasta que no consigue defender su título, y Topuria lo hizo con creces, encomendado a Dios y a su familia para cumplir su sueño, tal y como refleja la película documental de Movistar + sobre su llegada al cielo de la UFC.

«Le haré sufrir como nadie le ha hecho sufrir nunca», aseveró la superestrella española que lidera a la nueva generación de monarcas de la UFC. Su actitud prepotente, con el alarde clásico de la fanfarronería del mundo de las artes marciales recuerda a lo que fue Conor McGregor en su día, el hombre que llevó a las MMA al mismo nivel que deportes como el fútbol o el baloncesto. «O me matas, o mueres. Y asegúrate de matarme porque me voy a levantar. Así que disfruta de esta noche, porque mañana vas a dormir con dolores», suele declarar hacia sus rivales el mediático luchador español -acumula casi 5 millones de seguidores en Instagram-que dice no estar hecho para perder y que cuenta por victoria cada uno de sus combates en su carrera como profesional.

Su próximo reto, tras terminar con con dos instituciones de la UFC en poco más de medio año, será convencer a Dana White, CEO de la promotora reina de las MMA, para que el Santiago Bernabéu sea el lugar para su próximo combate.