El ascenso imparable del TDC Series como impulso para la cantera y la promoción mundial

La Tennis Academy El Cortijo es la principal organizadora de torneos juveniles de tenis de competición de Canarias, pudiendo destacar, entre otros , la organización de los torneos internacionales correspondientes al circuito Tennia Europe sub-12 y sub-14 de grado 1 Gran Canaria Yellos BOwl, torneo internacional sub-18 del circuito ITF J60, 6 torneos anuales ITF 15000 $ , una de las 8 pruebas del que consta el prestigioso circuito nacional Rafa Nadal Tour y el Marca Jóvenes promesas.

Como colofón ha creado un circuito Nacional propio denominado TDC Series (Tenis desde Canarias) con ocho pruebas celelebradas en cinco Comunidades Autónomas diferentes.

Todo ello con el objetivo disponer de suficientes pruebas en suelo canario pertenecientes a un circuito juvenil nacional, haciendo posible que los jugadores canarios no «jueguen en desventaja» con respecto a la gran mayoría de jugadores del territorio nacional debido a los costes de tener que competir «fuera de casa» y para poder aplicar el coeficiente de 2.50 de puntuación de cara al raking de la RFET.

Centrados en el Circuito TDC SERIES, hace un mes que se celebró el torneo de tenis juvenil, TIRMA TDC FINALS en las instalaciones de Tennis Academy El Cortijo, a modo de másters final del circuito juvenil nacional de tenis TDC Series by Bidi Badu, integrado dentro del proyecto Tenis Desde Canarias, lo que se espera sea un hito para el tenis canario, tanto a nivel juvenil como de trampolín hacia el tenis profesional. Su director, Juan Andrés Ruiz, cuenta su experiencia al timón de lo que él considera «una aventura apasionante» que espera sea un antes y un después para el tenis canario.

«Estamos convencidos de que es el circuito nacional que el tenis juvenil canario necesitaba desde hace muchos años. Bien es cierto que si puntualmente algunos circuitos nacionales visitaban las islas, la importancia de participar en torneos pertenecientes a este tipo de circuitos para los jugadores canarios, hacía que para poder optar a ello con la misma facilidad e igualdad de condiciones que el resto de jugadores en edad juvenil del panorama nacional, las familias tuvieran que desembolsar una importante cantidad de dinero, lo que hacía competir en desigualdad de condiciones a los jugadores canarios, y ello se traducía en peor ranking y lo que es fundamental, una peor evolución y desarrollo en la práctica tenística para ellos«, dice.

Y añade: «Crear desde cero el TDC Series by Bidi Badu fue un auténtico desafío ya que había que desarrollar desde la parte reglamentaria del circuito, la página web (hoy el tenis se gestiona al 100% a través del mundo digital y sin una buena plataforma que haga que la relación con los jugadores y familiares permita comunicar toda la información de relevancia es muy difícil poder gestionar con un mínimo aceptable un circuito como el TDC Series by Bidi Badu), hasta poder coordinar la celebración de los torneos con sedes en la península donde por primera vez un circuito desconocido iba a desarrollar un torneo«.

«Llevar a la realidad este gran proyecto, significa abordar la solución integral para que la cantera canaria pueda competir en etapa juvenil y luego ayudarles a dar el salto al primer escalón del tenis profesional, conlleva unos costes que si no hubiera sido por el apoyo de las instituciones, Turismo Islas Canarias(Promotour), el Cabildo de Gran Canaria y de las empresas que han colaborado (Tirma, La Isleña, Aguas de Firgas), no hubiera sido posible su organización. Todos las sedes sin excepción se han volcado en la celebración de los torneos tal y como se pretendía. Incluso se ha ofrecido a los participantes y acompañantes un trato tan amable y cordial que no ha habido sede de la que los participantes hayan referido queja por el trato recibido. Más bien todo lo contrario. Lo único que se han recibido de parte de los participantes han sido felicitaciones por la elección de las sedes hasta el punto que muchos quieren conocer las fechas de disputa de los torneos de la temporada siguiente que viene de cara a elaborar su calendario de torneos de la temporada«, añadió.

Enorme impacto

En su repaso, detalló: «En 2023, en únicamente 8 pruebas, se consiguió la inscripción de prácticamente 1.250 jugadores, que teniendo en cuenta que no se visita ninguna de las «capitales del tenis» de España, ya que dentro de la misión y visión del circuito está dirigirnos a entornos donde los jugadores presenten problemas similares a los de los jugadores canarios, es un éxito total . La web del circuito en 2023 tuvo casi 200.000 visitas de más de 37.000 visitantes. La media de páginas que un visitante consulta es de casi 6 páginas, lo que demuestra el interés de las personas que acceden a la web por obtener información del circuito. En redes sociales se publicaron más de 1300 publicaciones propias sobre los torneos del TDC Series by Bidi Badu. Imagínate la repercusión e impacto entre el público objetivo. En 2024 todas las cifras fueron en claro crecimiento y en cuanto a participación, contando con unas 1.700 inscripciones, lo que supone un crecimiento cercano al 35%, pero también en cuanto al origen de éstos, pues participaron jugadores de todas las comunidades autónomas y de más de 20 nacionalidades diferentes. En definitiva, el circuito está siendo éxito que no esperaba y esto ha hecho que ahora mismo tenga sobre la mesa propuesta de ser organizadores de torneos de 15 clubes de diferentes provincias españolas. Propuestas que están en estudio en virtud del apoyo económico de patrocinadores que se consiga para la temporada 2025. Quizás haya alguna sorpresa de aquí a la publicación del calendario del circuito, pero todo a su debido momento.

Retos para el futuro

Con vistas al futuro, Juan Andrés Ruiz explicó: «En la fase en la que estamos de casi despliegue de lo que es el propio circuito, pretendo ser prudente en cuanto al resultado que depare la temporada que viene. En un primer lugar, y no es poco, para este 2024 conseguir la consolidación del circuito en el panorama tenístico juvenil nacional no ha sido tarea sencilla. La idea inicial es intentar llevar a cabo alguna prueba más en el territorio nacional. Uno de los objetivos que se busca, y que ya estamos en la senda correcta para su consecución, es convertir a las Islas Canarias en un referente para la práctica del tenis. El hecho de que el TDC Series by Bidi Badu haya tenido su continuidad con las TDC Series PRO, y que al mismo tiempo se organicen otros torneos de circuitos juveniles nacionales, es una garantía para que se reconozca al archipiélago como centro de interés tenístico dentro del panorama nacional e internacional«.