Suma y sigue del grancanario Antomi Ramos

Antomi Ramos, atleta del CT Lucas Sousa, de Campinas (SP), del Beat Sports Manager, séptimo del mundo, conquistó, este domingo, el título del torneo BT 200, en Palmas (TO), torneo con un premio acumulado de 15.000 dólares, con más de 200 puntos en el ranking mundial.

Jugando junto al joven gaucho Felipe Loch, de 17 años, Ramos derrotó a su compañero del CT Lucas Sousa, Daniel Mola, 9º, y Giovanni Cariani, 12º, por 7/6 (7/5) 2/6 10/6: «Estoy muy feliz de Poder compartir cancha con el presente y futuro del Beach Tennis como es Loch, es un honor. Creo que he vuelto a sonreír, a tener la energía que siempre tuve y no la tuve en los últimos torneos, pasamos por muchos. Ganar una BT 200 para recuperar la fase es genial aunque mi atención esté puesta en los torneos BT 400, las Sand Series y el Campeonato del Mundo del año que viene porque el de este año no fue muy bueno«, declaró Antomi.

Agenda competitiva

El atleta patrocinado por ZAND Beach Tennis, Azzure Redes Esportivas, Oakley, Umuarama Concessionárias y Uvas Mimo juega el próximo fin de semana en el BT 200 de Campinas (SP), junto a Daniel Mola y volverá a jugar con Loch en los torneos BT 400 de Belo Horizonte (MG), Sand Series de São Paulo y BT 400 de Río de Janeiro en octubre.