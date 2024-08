Nico García Bossier toma las riendas de la Sección de Saltos del Metropole

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 23 de agosto 2024, 12:59 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Nicolás García Boissier se convertirá en el entrenador principal de la Sección de Saltos del Club Natación Metropole desde esta próxima temporada. De esta forma acepta la propuesta de la entidad para sumar su experiencia en el trabajo de base y de alto rendimiento. El saltador olímpico se une al Metropole cerrando de tal forma un fichaje que también responde a una apuesta de renovación e ilusión, siguiendo el principio de apostar por la cantera.

Boissier se ha labrado una carrera de ensueño con la que ha conseguido llevar la bandera del CN Metropole a todas las partes del planeta en distintas competiciones. El grancanario cuenta en su currículum con dos participaciones en los Juegos Olímpicos de forma consecutiva, representando a España en la edición de Tokio 2020 y en la de París 2024, en la que además logró la mejor clasificación olímpica de un saltador español.

En sus primeras declaraciones como preparador, ha declarado que «Tengo muchísima ilusión. Desde que se me planteó el proyecto no tuve dudas. Creo que es la mejor manera de ir cerrando mi carrera deportiva e ir vinculándola a una nueva etapa en el deporte al que le he dedicado tantos años. Además, en la que es mi casa y donde he crecido como deportista. Poder ver a mis saltadores crecer y convertirlos en mi saltador ideal me hace muchísima ilusión. Espero poder estar a la altura, aplicar todo lo que he podido aprender, sobre todo, estos dos últimos años de la mano de Domenico Rinaldi y Arturo Mirando porque me han enseñado lo que es verdaderamente el alto nivel. Espero poder transmitir esa esencia a mis saltadores, con mucha pasión y dedicación. Darle las gracias al club por la confianza en mí. Se vienen años muy bonitos y apasionantes. Evidentemente, hace falta tiempo y esto es una carrera de fondo. Con lo que he podido aprender de todos mis maestros en este camino me veo suficientemente preparado para poder afrontar este proyecto».

Nico García ya trabaja en la planificación de la sección para arrancar de la mejor forma posible el próximo lunes 2 de septiembre.