Mireia Belmonte pierde el billete hacia París 2024

Alberto Rubio Madrid Sábado, 22 de junio 2024, 18:19

Mireia Belmonte, la mejor nadadora española de todos los tiempos, no estará en la cita olímpica de París. En el Open de España celebrado en Palma de Mallorca, la nadadora de Badalona, que mantenía la fe para acudir a lo que hubieran sido sus quintos Juegos pese a haber estado los últimos tiempos sin apenas competir por sus lesiones en sus hombros, no pudo registrar el tiempo mínimo en los 400 metros libres para acceder a la plaza. La marca mínima era de 4 minutos y 7 segundos. La de 'sirena' de Badalona se quedó a 13 segundos. Con 4:20, quedó sexta en una prueba que ganó Dumont.

La que fuese abanderada en Tokio 2020, tercera mujer en la historia de España después de la Infanta Doña Cristina (vela) en Seúl 1988 e Isabel Fernández (judo) en Atenas 2004, no estará en lo que hubiesen sido sus quintas olimpiadas de forma consecutiva. A sus 33 años, tiene muy complicado llegar a la cita olímpica de Los Ángeles de 2028, a la que llegaría con 37 primaveras. Desde Tokio, Mireia no ha podido competir al máximo nivel. Numerosas lesiones y problemas en sus hombros le han impedido estar al 100%. Hasta renunció participar en la prueba donde consiguió la gloria, los 200 metros mariposa. «A nivel mental no es nada fácil, hay días que duele más que otros, pero ese hecho de saber la meta final es el que me mantiene motivada y con la ilusión intacta», explicó la nadadora a principios de año en un evento en el COE en el que explicó que se había pasado semanas enteras haciendo pies, sin poder trabajar los brazos por culpa de las lesiones en sus hombros.

La catalana tenía tres opciones para acceder a las plazas para los Juegos. En 200 y 400 estilos y 400 libres. A pesar de no estar a su mejor nivel y consciente de la dificultad, se lanzó de cabeza a por todas. Finalmente en ninguna pudo llegar a la mínima. En los 200 estilos se quedó a 6 segundos, mientras que en los 400 a once.

Mireia Belmonte es una de las mejores deportistas españolas de toda la historia, y para muchos se encuentra en lo más alto del podio. Con cuatro medallas en citas olímpicas, tocó el cielo en Río de Janeiro. En 2016 consiguió lo que ninguna española había conseguido hasta entonces, ganar la medalla de oro. Por parte masculina, solo Martín Lopez-Zubero había logrado una medalla de oro. Mireia se consagró en los 200 metros mariposa y también se subió al podio en los 400 estilos, con un bronce. De esta forma, sumó estos dos metales a los de Londres 2012, donde consiguió dos platas, en 800 libre y 200 mariposa. En los mundiales de natación, la catalana también cosecha numerosas medallas. Un oro, cuatro platas y un bronce impulsan su palmarés.

Durante la tarde continuaron las malas noticias en las piscinas del club Son Hugo, en Mallorca. Jessica Vall tampoco estará en la cita olímpica de París, al quedarse a tan solo dos centésimas de la marca mínima en los 200 metros braza. Hubiesen sido sus terceros Juegos Olímpicos, tras los de Río y Tokio.