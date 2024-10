CANARIAS7 Gáldar Jueves, 17 de octubre 2024, 20:56 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Alexander Montes (13 de diciembre de 2005), es un rider grancanario -de La Isleta- que, en su segundo año en el circuito internacional, consiguió presentarse en el Gran Canaria Frontón King, la última prueba del IBC World Tour de bodyboard, con opciones de lograr el título mundial en la categoría junior. El primer día eran seis los aspirantes, pero, en este momento, quedan dos. Y el chileno Mikelle Arriagada está fuera del evento.

No obstante, Alexander Montes tiene que imponerse en la final en El Frontón para hacerse con el título. Y considera que su mayor obstáculo son los riders canarios. Porque en los cuartos de final, seis de las ocho plazas están copadas por locales, lo que da testimonio claro del nivel de la cantera. «La mejor del mundo», asegura.

–¿Qué siente ante la posibilidad de ser campeón mundial en la categoría junior? ¿Se veía en esta situación cuando empezó la presente temporada?

–Bueno, empecé el año con este objetivo en realidad, así que, de alguna manera, sí me veía. Empecé bastante bien, con un segundo puesto en Marruecos, y luego no me fue tan bien, pero sí fui consiguiendo un quinto puesto, un tercero, y he ido sumando puntos al ser en distintos países y distintas olas. Lo importante es la regularidad, así que estoy orgulloso de lo que he hecho. Pero qué siento, pues la verdad es que he pasado mucha tensión. Las dos mangas del miércoles fueron muy duras, llegué derrotado a mi casa porque fue un día de mucha presión, pero ahora mismo estoy un poco más tranquilo.

–¿Cómo valora entonces sus opciones en este circuito?

–Siempre he confiado en mí, sé que es difícil porque quedamos muchos canarios y para mí son el gran problema, más que los aspirantes de fuera porque cualquier canario revienta El Frontón y te puede eliminar en un segundo. Pero yo voy a intentar dar lo mejor de mí, llegar a la final y ganarla.

–¿La eliminación el pasado miércoles del chileno Mikelle Arriagada, que por puntos, que es el mejor situado -si Montes no gana se hace con el título- es secundaria para usted entonces?

–Sí, en la manga del miércoles por ejemplo, estábamos Arriagada, Jorge Hernández y yo, y yo tenía claro que mi gran rival era Jorge, tiene un nivelazo y en El Frontón es increíble, y Arriagada no la conoce igual de bien. Aquí yo tenía más claro que íbamos a pasar Jorge y yo.

–Claro, pero para el título tiene que ganar el evento, y hay nada menos que seis canarios en los cuartos de final...

–Sí, por eso, ese es el problema, en la manga que me toca ahora somos concretamente tres canarios y un hawaiano, y va a estar muy difícil.

–Pero deja patente el nivel de la cantera, de la que usted forma parte. ¿No le parece?

–Sí, desde luego. Ahora por ejemplo, en la próxima manga, me toca con Ariel Cruz y Néstor Reyes, y el pasado miércoles pasaron haciendo olones, primeros de su manga; para mí es la mejor cantera del mundo.

–Y lo de jugarse el título en casa, ¿es una presión o una ventaja?

–Ambas cosas, sé que tengo gente que me quiere ver ganar, pero yo entro con presión añadida.

–¿Qué supondría ser campeón mundial, en términos de apoyo económico?

–A nivel económico bueno, lo dedicaría a sacarme el carnet, que es en lo que estoy ahora, pero lo económico en este deporte no es muy importante porque no se gana mucho, si bien a nivel personal, tener un título mundial en el deporte que siempre he amado sería increíble.

–¿Le gustaría hacer carrera en el circuito profesional?

–Sí, pero quizás dentro de unos años porque estoy estudiando un ciclo superior de química y mi objetivo es terminarlo y viajar a coger olas, pero fuera del circuito para mejorar sin la presión de competir, y entrar en la categoría absoluta en unos años. Ir a Indonesia o Australia, donde no se hacen campeonatos, y coger olas por libre y mejorar mi nivel. Y después sería compaginarlo claro porque, a no ser que mejore el apoyo a este deporte o crezca de alguna manera, es muy difícil vivir de él.

–Esta edición del Gran Canaria Frontón King puede ser histórica porque puede coronar al primer español en la categoría absoluta. ¿Cómo está viendo a Armide Soliveres?

–Ha hecho un año increíble y se merece estar donde está, y quiero que gane y hacer un doblete con él. Pero es cierto que, si hay alguien que pudo ganar Sintra necesitándolo para llegar aquí con opciones, y lo hizo, y que puede ganar el evento ahora, es Pierre Louis Costes -el competidor francés es doble campeón del IBC World Tour (2011 y 2016) y su rival- porque lo ha hecho antes. Pero, desde luego, todos estamos con Armide.

–Además, podrían hacer doblete: dos canarios ganando el Mundial absoluto y junior.

–Sí. Yo creo que para el deporte canario y el español sería una hazaña increíble: ganar dos títulos mundiales a la vez en el mejor campeonato del mundo y en la mejor ola del mundo.

–Sí, todos coinciden en eso último, pero para usted personalmente, ¿por qué es la mejor ola?

–Bueno, considero que es la mejor ola porque es muy completa, de izquierda, derecha, tubos, rampas… Pero sí es verdad que mi favorita está en El Confítal porque es mi casa y voy constantemente, aunque son olas más caprichosas, no tan completas. El Frontón es inigualable.

