«Queremos conectar el tejido universitario con el social a través de la lucha canaria»

Alejandro Mendoza Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 2 de agosto 2024, 11:19 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El sociólogo y docente de la ULPGC, Víctor Lorenzo Alonso (Tegueste, 1969), presenta durante la segunda quincena de septiembre la cátedra universitaria 'Emilio Rivero de Lucha Canaria'. Un instrumento que busca ser puente para trazar caminos entre la Universidad, las instituciones y la sociedad civil fomentando y realizando distintas iniciativas y acciones para la divulgación y el desarrollo de la lucha canaria como patrimonio cultural canario.

-¿Qué le llevó a interesarse por la lucha canaria como punto base para la cátedra?

-Fueron varias cosas, pero hay dos causas fundamentales. Y son más emocionales que acádemicas. Vengo de un entorno social y cultural donde la lucha tiene una presencia enorme, he estado muy ligado a la lucha siempre. Es poner en valor lo cultural de donde vienes. El otro punto fue cuando terceras personas me animaron y me plantearon la idea de que sería interesante que la universidad hiciera algo para apoyar la lucha. Empecé a ver de que manera se podría y expliqué la idea de hacer una cátedra y pareció interesante. A partir de ahí empezó el proceso formal para poder cerrar el círculo.

-¿Cuáles son los puntos fuertes o los más llamativos de la iniciativa?

-Colegas de otras universidades me dicen que es algo novedoso. No hay cátedra que use como centro de estudio una lucha tradicional. La idea de esto es aunar esfuerzos y para ello teníamos que contar con gente que sabe de la lucha. Esa es una de las cuestiones más relevantes de la cátedra, que se sienten en una mesa de manera figurada personas del ámbito de la lucha canaria y personas del ámbito o del entorno universitario. Intentas crear sinergias y creo que es algo muy positivo.

-¿Cuánto tiempo duró el proceso para que este proyecto fuera una realidad como es a día de hoy?

-Esto comenzó a tomar forma hace más o menos un año y cuatro meses, en febrero del año pasado fue el primer contacto con el área que encarga de estos temas. En esa instancia yo les presenté una propuesta bastante madurada, me dijeron que estaba muy bien planteado y dieron luz verde. Tampoco hemos querido forzar los tiempos, tal vez lo más dificultoso ha sido conseguir espacios comunes a nivel administrativo con otras administraciones. Nos gustaría que en un futuro se uniera la Universidad de La Laguna porque queremos que sea una cátedra multiuniversitaria. De resto he encontrado apoyo total.

-Por parte de la gente de la lucha, ¿se ha encontrado alguna dificultad?

-Con la lucha ninguna. Principalmente por dos cosas. Como decimos aquí en Canarias, «por el déjame entrar» que tengo yo, que creo que soy aceptado en el mundo de la lucha, y luego porque cuentas con personas de la lucha que se sienten escuchadas y capaces de transmitir sus opiniones. Aunque es verdad que siempre hay resistencias, por parte de la universidad o de instituciones, porque es una idea nueva y no se sabe por donde va a caminar. Pero por el lado de la lucha todo lo contrario.

-A la hora de plantear la cátedra hay detrás mucho tiempo de investigación, recopilación de datos, de necesidades... ¿Cómo ha sido ese trabajo?

-En mi caso particular vengo desarrollando investigaciones relacionadas a la lucha desde hace aproximadamente unos quince años, desde que estaba con la tesis doctoral. Participé en el Plan Estratégico de Lucha Canaria y fui miembro del equipo de investigación. Entonces mantienes ese contacto. Vas haciendo un bagaje tanto por la parte del deporte, como por el lado académico y vas teniendo una visión extensa. A mí lo que me ha permitido realizar esto es tener una visión más amplia y la sociología te permite articularla y saber, partiendo de la humildad, qué es lo que puedes aportar y en qué te pueden aportar.

El docente, feliz ante la presentación de su proyecto Cober Servicios Audiovisuales

-¿Cuál es la importancia del alumnado universitario para la divulgación de la cátedra?

-Seguramente la inmensa mayoría del alumnado desconoce completamente la lucha canaria y tiene una idea de que el deporte se basa en hombres y mujeres voluminosos, que son brutos, pero es mucho más. Queremos que el alumnado universitario desarrolle un interés por esto y nuestra obligación es dar a conocerlo, no solo a lo referente a la universidad, sino a toda la sociedad. La idea es que lo que viene de atrás no se pierda, se mantenga, y aportar medidas y soluciones para su evolución.

-Durante la investigación, ¿hubo algún resultado o descubrimiento que le llamara especialmente la atención?

-Sobre todo ha sido ver, sorprendentemente, como la gente se presta a desarrollar cosas. Tanto desde el ámbito de la lucha como desde fuera. De lo que me he percatado es de las ganas que tenían bastantes personas de hacer cosas. Pero falta apoyo y que sea realmente algo en beneficio de la lucha. Hay personas encantadas que me dicen «por la lucha canaria lo que haga falta«. Queremos expresar nuestras ideas, apoyarlas y encaminarlas.

-Y de cara a la presentación de la cátedra, ¿qué puede comentar?

-Primero tiene que hacerse un Consejo de Gobierno en la universidad, que es el máximo órgano en materia decisoria. Una vez hecho ese trámite se hará una rueda de prensa a modo de presentación en la Universidad que será inmediatamente después. Ahí expondremos con mucha transparencia todas las líneas hacía los medios que asistan y las personas que quieran ir. También alguna que otra sorpresa tenemos preparada. La fecha exacta seguramente será durante la segunda quincena de septiembre. Es un orgullo que la ULPGC de cabida a la lucha. Es todo un hito crear esta cátedra y darle proyección.