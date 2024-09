Habrá Primera Categoría en Gran Canaria

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 16 de septiembre 2024, 10:32 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Si hay una persona en Gran Canaria que lleva ya años luchando para que la máxima categoría vuelva a la isla redonda es el actual consejero de Deportes del Cabildo, Aridany Romero. Desde su etapa de concejal del consistorio capitalino, se empeñó en recuperar la Primera para Gran Canaria y no ha parado hasta conseguirlo, ya que las principales ayudas se deben a su gestión.

Esta temporada 24-25, los equipos del Castillo, Santa Rita, Almogarén y Gáldar Ybarra lucharán en Primera, tanto en las competiciones locales de Liga, Copa y Lucha Corrida como en la Liga Regional Disa Gobierno de Canarias, la particular Champions de la lucha canaria, que comienza en enero y en la que se podrán ver los mejores equipos y puntales.

El esfuerzo ha sido notorio por la gran dificultad, ya que hay más equipos que desean estar en Primera, pero no hay puntales para todos y de ahí el gran mérito que tienen.

Chedey Zamora aportará espectáculo al Santa Rita.

Castillo

El equipo que preside Pacuco Guedes fue el que dio el pistoletazo de salida, ya que antes de terminar la pasada temporada, había anunciado que saldría en la máxima categoría y firmaba al puntal B tinerfeño, Miguel Pérez y como puntal C a Rayco Santiago, que vuelve a ascender de categoría. Tiene tres DB como Juan Luis Goya, Carlos Santana y Fran Rodríguez del Toro, a los que apoyan los DC Víctor González, Fernando Godoy, El Aldeano, y Efraín Guedes, junto a no calificados de calidad como Chus García, Fredy Segovia y Daniel Guedes. Repite como mandador Paco El Palmero y el club vuelve a Primera tras 17 años. Todavía no es seguro donde luchará porque hasta la fecha, pues sigue cerrado su terrero de Aldea Blanca, pero confían en que se arregle antes de iniciar la temporada.

Moisés Pérez y Kiki Ojeda serán compañeros en el Gáldar Ybarra.

Almogarén

Su nuevo presidente, Davor Silva, y su junta directiva, apostaron por hacer una potente escuadra y para ello firma de puntal a un hombre en su segunda juventud, ya recuperado tras su pérdida de peso, el palmero Ricardo Rodríguez Medianito IV, que regresa a la isla. Tendrá como lugarteniente a una pareja de hermanos de puntales C como Ismael Déniz, y Álvaro Déniz, que vuelve a la competición tras estar retirado algunas temporadas y su estado físico y forma, será determinante para que el equipo esté más o menos arriba. Estarán apoyados por el DB Fran Cazorla y los DC, Leandro González, Raúl Mayor y Raico Santana, con luchadores de valía no calificados como Sony Santana y Christer Castaño. Ayose Ramírez ejercerá de mandador y será el gran rival a batir en la isla, por la gran calidad de sus puntales.

Yerover García y Alan Martín regresan al Santa Rita.

Santa Rita

El tercero en completarse fue el Santa Rita, que preside Ángel Ortega, por la dificultad de la búsqueda de puntales. Al final consiguió la vuelta a la isla, tras su segundo periplo palmero, de los hermanos Zamora, Alberto como puntal B y Echedey como DB. Con ellos estarán en la parte alta el DA Santi El Faro, los DB Beneharo Hernández y Yerover García, y los DC, Ernesto Chávez, el repescado veterano Joan Lajo que vuelve a la competición y el hijo pródigo, Alan Martín, que regresa a su club de siempre. Como no destacados tienen a José Santana tras su bajada de categoría, Bawere y Moussa. En la parte técnica su luchador Nauzet Rodríguez será el nuevo mandador y el mítico Tito Cáceres, pasa a la dirección técnica del club, dejando los banquillos.

Gáldar Ybarra

El último club en confirmarse fue el norteño del Gáldar Ybarra, con Rayco Ramírez su presidente conseguidor. Ha logrado para la parte alta a los puntales C Samuel Rodríguez, Gomerito III, y Agustín González, El Pollo de La Herradura, dos luchadores que no tuvieron fortuna la pasada campaña y recalan en Gáldar con la idea de dar su mejor versión y demostrar que lo de la temporada anterior fue un accidente.

Los acompaña en el tridente con el DA Moisés Pérez que recala de nuevo a la disciplina galdense, el DB Kiki Ojeda así como el DC Javier García, otro hijo pródigo, que le aportarán consistencia al equipo. El resto de luchadores se conocerá en breve, dado que el club todavía no ha terminado de confeccionar totalmente la plantilla.

