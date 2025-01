Los favoritos cumplen con los pronósticos en la Liga Regional Disa Gobierno de Canarias

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 2 de enero 2025, 08:43 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Tras las dos primeras jornadas disputadas en la Liga Regional Disa Gobierno de Canarias de categoría masculina, el nuevo año competitivo arrancará en dos semanas, pero se van cumpliendo las previsiones y augurios de principio de temporada. Los principales equipos, con puntales A en sus filas, dominan la competición y eso que es solo el principio.

Por su parte, los clubes grancanarios que no tienen puntales de la máxima categoría, mantienen el tipo. Es más, hay alguno que tiene opciones de llegar a una de las cuatro primeras plazas, que dan derecho a disputar los play off al final de la fase regular. Eso sí, todo pasa por mantener las plantillas intactas y que respeten las lesiones.

Grupo A

Es el más complicado y, a priori, el más igualado. Hay muchos conjuntos con opciones de estar entre los primeros. Dominan, por ahora, el Candelaria de Mirca, del PA Kiren González, y el Aridane, del PA Mamadou Cámara. Por detrás hay equipos difíciles también con PA, como Antigua, Victoria de Acentejo y Saladar de Jandía, capaces de ganar a cualquiera por su potencial. Además, intercalados hay dos conjuntos con PB, pero rocosos y difíciles de meterle el diente, como el Maxorata de Tarajalejo y el Tegueste.

Después de todos ellos, los grancanarios del Almogarén y Castillo, que no han empezado mal y que han dado la cara en sus luchadas. Habrá que ver qué son capaces de hacer en sus próximos compromisos, para poder calibrar así si tienen o no alguna opción de seguir adelante en la competición.

En el peor de los casos, si no se clasifican, a buen seguro que serán jueces para los equipos que lo logren, ya que no son cómodos de vencer, como ya han demostrado. El Tedote palmero no ha empezado a competir y será una incógnita lo que pueda hacer, al menos hasta la fecha.

Grupo B

Por su parte, en el grupo B son también los clubes con PA los que dominan la tabla. En este caso de Tenerife, el Rosario de Valle Guerra, con Fabián Rocha y el Chimbesque del sur de la isla, con Eusebio Ledesma liderándolo.

El Santa Rita de la capital grancanaria quiere ser una de las sorpresas de la competición y se mantiene en la tercera plaza en estos inicios de torneo con Alberto Zamora de hombre fuerte. Detrás, con una luchada menos, se encuentra otro de los grandes favoritos, el Bediesta del PA Alejandro Afonso, que a buen seguro que estará, salvo catástrofe o lesiones, entre los primeros.

El Tamanca Las Manchas, pendiente del comité de disciplina, y el Tazacorte palmero le siguen y, por ahora, se convierten en la segunda línea por entrar entre los cuatro clasificados que tienen el premio de los cuartos de final.

Por su parte el Gáldar Ybarra, con la plantilla que dispone, tendra que reaccionar. Si sus dos puntales C logran la forma de antaño, tendrán una mínima posibilidad, pero si mantiene el nivel del último año, será un club más para luchar, pero no para clasificarse, que ya de por sí es muy difícil.

El mal inicio del Tetir majorero y del Campitos tinerfeño, a pesar de tener buenas plantillas, les obligará a realizar un esfuerzo extra para reengancharse con los de arriba. Todavía queda mucha competición y tiene técnicos de mucha valía como Jorge Ávila y Pepe González, muy exigentes con sus luchadores. Estas dos jornadas solo es un aperitivo de lo que está por venir.

Todas estas circunstancias hacen que las próximas fechas sean de una gran intensidad no en vano cada club sabe lo que se juega cara a esta campaña.

