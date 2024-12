La estatua de Domingo Mederos, Pollo de Gáldar, ya está casi terminada

Pedro Reyes Gáldar Sábado, 28 de diciembre 2024, 18:17 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El 29 de julio de 2010, el pleno del ayuntamiento de Gáldar aprobaba por mayoría una moción para que al exluchador Domingo Mederos, Pollo de Gáldar, se le colocara una estatua en la ciudad y en un lugar emblemático. La misma venía de la derrota en la petición original, que deseaba que el terrero municipal de Gáldar llevara su nombre y que fue rechazada en dicho pleno, el cual después, de alguna manera, lo restituía con lo de su estatua.

Domingo Mederos, Pollo de Gáldar, fue campeón de Canarias en 1932, derrotando por 3-0 a Pedro Rodríguez, Pollo de las Canteras. Fue uno de los mejores luchadores de la década de los 30 y principio de los 40 del pasado siglo. Luchaba con mucha frecuencia en Tenerife donde era bastante querido también.

Detalle del rostro.

Mederos era muy crítico con los luchadores que no seguían los valores sagrados de la lucha canaria o aquellos que solo ganaban por su corpulencia no por la habilidad, técnica o inteligencia para luchar.

Un reportaje en este periódico puso de manifiesto la deuda del ayuntamiento galdense con Dominguito, como se le conocía en sus últimos años. El alcalde Teodoro Sosa, le solicitaba al concejal de Deportes, Ancor Rodríguez, que resolviera el asunto al que el pleno se había comprometido.

Una de las escasas fotografías que se conservan de Domingo Mederos.

La obra se le encargaba al joven y exitoso escultor galdense Antonio del Rosario, quien, a pesar de su juventud, ya tiene dos premios del Cabildo de Gran Canaria en su haber, varias exposiciones y una en Madrid, que ahora ha traído a la isla y se puede ver estos días estos días en la galería de arte Espacio S/T de Vegueta, (Enmedio, número 1). Tras estudiar en la Escuela de Arte, comenzó a escuchar a los más influyentes escultores del momento y se ha hecho a sí mismo.

Impresiones del artista

Así recuerda, en su estudio en Sardina del Sur, cómo comenzó todo: «Se pusieron en contacto conmigo desde el ayuntamiento de Gáldar, un técnico y después de hablar con varios de ellos, de lo que deseaban, se comenzó a preparar el encargo. Esto fue por el mes de mayo de 2023».

Sobre los materiales utilizados, apunta: «Ahora está modelado en barro y será reproducido en una resina acrílica cuando esté terminado».

Del Rosario ha tenido que vencer algunas dificultades para llevar a cabo este trabajo, como así detalla: «Había un problema y es que hay pocas fotografías de Domingo Rivero, pero quería ver todas las posibles para barajar, conocer cual era la mejor para poder modelar. Elegí dos, donde en una era jovencito, unos 20 años, y la otra ya más veterano, próxima a su retiro y me decanté por esta última. El pasado 12 de noviembre ya empecé a modelarla».

El artista, en plena faena.

«Comencé un poco asustado por las fotos que tenía para el retrato, pero ahora sí estoy contento de cómo está quedando y pienso que como reto personal estoy bastante satisfecho. También la familia me ha mostrado su aprobación y eso ya me deja más tranquilo y me dice que voy en el camino correcto», añade.

«Honrado», en su condición de galdense, para realizar este encargo, no pude responder a la pregunta de cuándo estará finalizada la estatua por retrasos en la entrega de materiales desde Reino Unido, si bien se congratula de que «todo está bastante avanzado».

