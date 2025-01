Adiós a un histórico de los terreros: muere Pepín Ruano

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 15 de enero 2025, 20:55 Comenta Compartir

La lucha canaria y el deporte canario se han despedido hoy de una de sus figuras históricas: Pepín Ruano, quien ha fallecido este jueves a los 84 años de edad. El emblemático referente de los terreros también ejerció una labor destacada en el mundo del periodismo deportivo, con el que cobró mayor realce por sus colaboraciones e iniciativas. Sus restos mortales serán enterrados este viernes.

En un reportaje publicado por CANARIAS7 en el año 2021, Ruano (Las Palmas de Gran Canaria, 1940) recordaba toda su vida. Sus inicios en el vernáculo deporte se los debe a su padre. «Me llevaba al Estadio Insular a ver las grandes luchadas y desafíos que se hacían para ayudar a la UD Las Palmas a poder pagar los viajes, además que en San José donde vivía, los veía entrenar cerca de casa. Cuando el club amarillo lo necesitó, ahí estuvo la lucha y a lo mejor es hora que sea al revés. Me gustaría que algún día pudiera tener un equipo, como ya tuvo en su tiempo secciones de natación, atletismo o baloncesto femenino».

Ampliar Con su hermano Miguel en el terrero de López Socas. Año 1965.

Comenzó con 15 años en el Adargoma. «Duré unos pocos meses, ya que para entrenar teníamos que usar la ropa usada de los veteranos, hecha de sacos de caña de azúcar de Cuba, y eso no me gustaba, por lo que decidí dejarla. Jugué al futbol en el Rehoyano y el Sporting San José, pero regresé a la lucha con 18 años, en el Vencedor, donde estuve buena parte de mi carrera. Por problemas con la directiva, dejé el club y pasé al Unión Sardina, Los Guanches de Arucas, Mogán y me retiré en el Adargoma».

Su lesión de menisco le impidió alargar su etapa de bregador, que duró hasta los 33 años. «Me operé de menisco con el doctor Ojeda, el médico de la UD Las Palmas, y volví a los terreros, pero ya mi rodilla no era la misma. Hay dos Pepín Ruano, antes y después de la operación, pues a partir de ahí, seguí con problemas, ya no era el de siempre y me tiró gente que no debía hacerlo, por lo que decidí retirarme».

En un acto relacionado con el deporte al que se entregó en cuerpo y alma.

En su etapa de luchador, también hacía las veces de mandador. «Como era el capitán, hacía también asumí esa responsabilidad», recalcaba.

Fue uno de los mejores luchadores en los finales de la década de los sesenta. «En Gran Canaria los tres mejores éramos Santiago Ojeda, Molina y yo. De hecho, fuimos a un programa en TVE en Madrid llamado 'La Unión hace la fuerza', lo presentaba Miguel Ors, por ser los más importantes luchadores, aunque el mejor era Santiago Ojeda, sin duda. Era el campeón, el santo y seña. Al menos tuve el privilegio de llevarlo a la arena un par de veces».

