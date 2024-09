Llaca y su legado imborrable tras ser el último campeón adaptado de España

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 14 de septiembre 2024, 19:18 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria, Daniel Llaca (Las Palmas de Gran Canaria, 51 años) es el último regatista canario en ser campeón de España en vela adaptada, formando tripulación en dobles con su compañero de club Jaime Lang-Lenton.

Daniel Llaca se hizo con el campeonato individual que se celebró en julio en el Barcelona International Sailing Center, después de hacerlo coincidir con la Copa América de vela. La prueba se desarrolló a lo largo de tres días de campeonato individual y tres días doble. En el individual, Llaca consiguió ser el campeón de España y en dobles, «solo pudimos navegar dos días porque en el tercero hubo tormenta eléctrica y mucho viento».

«Empecé con nueve años el curso de vela. Nunca había sido competitivo, solo me dedicaba a dar paseos, pero en 2016 me llegó una oportunidad y no dudé en aceptarla. Me dijeron que había un equipo de vela adaptada y me apunté. Empecé a salir en Hamsa 303, hasta llegar a competir en un europeo en Valencia. Por lo que empecé a navegar con 43 años y a competir con 46. Por desgracia la vela adaptada no es un deporte paralímpico. Yo puedo decir que estoy orgulloso de haber salido de la Escuela del Real Club Náutico de Gran Canaria y que, a día de hoy, ayudo con lo que puedo», argumentó la leyenda isleña.

Con todo, el regatista grancanario ha tenido que recurrir a un trasplante de riñón, además de sufrir una rotura de su cadera que le obliga a llevar muletas, pues no tiene fuerzas en su pierna derecha. Sin embargo, no usa silla de ruedas nunca, exceptuando el tiempo que le destina a realizar deportes como el baloncesto o el tenis. «Como no puedo correr, pues al menos lo intento en silla de ruedas para poder desplazarme algo más rápido a por las pelotas», expuso Llaca.

En cuanto a sus inicios y palmarés en la vela adaptada, el experto en regatas declaró: «Empecé en el año 2016 con la escuela de vela adaptada que posee el Real Club Nautico de Gran Canaria. Pero por problemas de riñón, me vi obligado a utilizar las muletas. A competir comencé con 46 años en el 2019. He sido tres veces campeón de España individual y tres veces en dobles. También la Copa España dos o tres veces».

Cuestionado por sus próximos retos a medio-largo plazo, Daniel Llaca se mostró ambicioso: «Internacionales no tengo porque se acabó la temporada, pero el año que viene pretendo revalidar el título del Campeonato de España y la Copa de España. En marzo de 2025 se disputará el Mundial de Australia, al que trataré de asistir y participar. Por temas de logística a ver si logramos ir pero no solo yo, sino un equipo completo del Real Club Náutico de Gran Canaria», dijo.

«Para mí, la vela lo es todo. Pero lo que más siento es libertad. No solo dejo las muletas atrás. Me subo al barco y parece que no tengo discapacidad ninguna. Soy muy feliz en la mar. En este club se trabaja mucho con la inclusión. Nuestro objetivo es que se fomente mucho más de lo que se hace no solo en esta isla sino en todas las Islas Canarias. La vela tanto adaptada como la normal», destacó sobre la perspectiva que le sugiere la vela adaptada.

En cuanto a los cursos que se imparten en el RCNGC, Llaca explicó: «Desde hace años impartimos clases tanto a jóvenes como a adultos, sean discapacitados o no. El año pasado llegaron a ser 800 alumnos. Nosotros solemos navegar durante todo el año pero a una persona que tiene miedo no le podemos decir que se tire a la mar y se empape. Hay que ir con cautela, por eso las damos entorno a los meses de septiembre y octubre. Y si en noviembre hace buen tiempo también se puede durante esa fecha», al tiempo que destacó que no hay rango de edad para navegar.

Apoyo de patrocinios. Una apuesta fuerte por parte de algunas instituciones. Fundación DISA, Concejalía de Gobierno IMD, La Caixa, son casi apuestas personales. «Realmente no hay tantas ayudas como debería de tener esta disciplina», concluyó haciendo autocrítica Daniel Llaca.