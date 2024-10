Lionel Morales consigue el bronce en las finales del Mundial de Paratriatlón

CANARIAS7 Lanzarote Sábado, 19 de octubre 2024, 10:50 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Lionel Morales ha terminado esta semana una temporada repleta de éxitos y sensaciones con el tercer puesto en su categoría en las Finales del Campeonato del Mundo de Triatlón Torremolinos-Andalucía (PTS 2 Masc).

Tras el sexto puesto y el diploma olímpico en la prueba de triatlón PTS2 de los Juegos Paralímpicos de París, Morales se sube al tercer cajón del podio para cerrar la temporada, un enorme éxito pues, según la Federación Español de Triatlón, supone su primer metal en una gran competición internacional: «Lo necesitaba porque he tenido un año muy malo con resultados que no me esperaba y terminar el año tercero del mundo es increíble», comentaba el triatleta conejero a fuentes federativas.

Lionel Morales se colgaba el bronce tras arribar en tercera posición con un tiempo de 1:11:37. En segunda posición quedaba el ruso Vasilii Egorov (1:11:03) y el primer puesto se lo agenciaba el belga Win De Paepe (1:09:46).

Para Morales que, como es habitual, en ambas transiciones, conseguía el segundo peor tiempo con los cambios, el bronce es un auténtico éxito, «tercero del Mundo después de los Juegos Paralímpicos de París. Llevo tres semanas enfermo después del Campeonato de Europa de Vichy donde conseguí el cuarto puesto. Estoy super contento con el resultado y ahora toca descansar y planificar la próxima temporada 2025», concluye el triatleta conejero, resplandeciente medalla de bronce en las Finales del Campeonato del Mundo de Triatlón Torremolinos-Andalucía (PTS 2 Masc).