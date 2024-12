Juan Espino, nuevo seleccionador español de MMA

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 15 de diciembre 2024, 21:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El célebre Juan Espino, El Trota en sus tiempos estelares en los terreros o El Guapo cuando alcanzó la cima mundial en la UFC, sigue haciendo su historia en el deporte. El pasado mes de marzo clausuró por todo lo alto, con una gala en el Arena, una carrera en la que logró todos sus sueños. «Fue un viaje alucinante», acertó a decir para resumir una trayectoria jalonada de éxitos. Tras unos meses de reseteo personal y en los que ha emprendido varios proyectos empresariales, hoy vuelve a ser noticia por su elección como seleccionador nacional de MMA, sección encuadrada dentro de la Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas, la misma que ya le designó como el mejor luchador español de la historia. Casi nada.

-¿Cómo ha sido su elección?

-Antonio García, el anterior seleccionador, me propuso para su cargo. Me conocía muy bien de las numerosas ocasiones en las que representé a España cuando estaba en activo. Hablo de cuando me proclamé campeón del mundo de grappling, cuando estuve en Egipto con la lucha libre... Siempre me tuvo una gran consideración. Varias veces estuvo en Gran Canaria, conoce a la perfección mi manera de trabajar, de sentir el deporte. Y como él ha sido promocionado a la Federación Internacional de las MMA y quedaba vacante su espacio, pensó en mí y por mi bagaje y experiencia. Su petición ya ha sido ratificada en Madrid y ya se puede decir que es oficial mi nombramiento.

-¿Sorprendido?

-Por encima de todo, orgulloso. Ya dije que sentir el himno de mi país subido a un podio ha sido lo más grande que he podido vivir y ahora tener esta responsabilidad de poder representar a España desde otro ámbito es algo que me motiva. Y no olvido a mi tierra. Mis orígenes, haber nacido en Gran Canaria, siempre fue para mí una responsabilidad muy bonita. Nuestra bandera en países a miles de kilómetros me emocionaba. Ahora, como seleccionador, mantendré esa labor de representar a la isla.

-¿Cuál es su agenda desde ahora y ya con el cargo de seleccionador en su tarjeta de presentación?

-Ante todo, debo profundizar en el conocimiento de nuestros luchadores. Sé que en España tenemos un nivel puntero, y aquí incluyo, por supuesto, a algunos de la cantera canaria, y me ilusiona muchísimo poder seguir contribuyendo al crecimiento de las MMA en nuestro país. Creo que se pueden hacer grandes cosas. Además, se he venido haciendo una gran labor en los últimos años y hay una base más que interesante. También quiero formar mi equipo de trabajo, rodearme de los mejores en los diferentes ámbitos, ya sean técnicos, sanitarios, preparación física, los relacionados con la nutrición... Voy a necesitar un grupo de colaboradores que me permitan cumplir mis expectativas.

-¿Tendrá que radicarse en Madrid o podrá vivir aquí?

-Sigo en mi ciudad, aunque los viajes serán continuos, tanto para reuniones de trabajo, concentraciones, entrenamientos, competiciones... Vuelvo a estar de aeropuerto en aeropuerto, aunque, repito, motivado, ilusionado, con unas ganas enormes de aportar todo lo que llevo dentor.

-¿Su nombramiento está encuadrado en la posibilidad de que las MMA acaben siendo disciplina olímpica?

-El Comité Olímpico Internacional lleva valorando esta posibilidad desde hace tiempo y es una opción muy real, yo diría que llamada a convertirse en una realidad. Desde luego que es algo que sería un impluso definitivo para las MMA. Pero mientras eso termina de coger forma, que esperemos que sí, tenemos que seguir trabajando.

-Acumuló un prestigio inigualable en sus años en activo. ¿No cree que tiene más que perder que de ganar en esta nueva etapa?

-Siempre me gustaron los retos, los desafíos. Y creo que lo que ahora emprendo lo es. Podría estar más cómodo sin estar relacionado tan estrechamente con el deporte, pero es algo que me gusta y será un placer para mí trasladar a los deportistas mis conocimientos, aportarles lo que pueda en su proceso de crecimiento.

-¿Cuándo tiene su primer compromiso oficial?

-Del 14 al 23 de febrero se celebrará en Belgrado (Serbia) el Europeo y allí estaremos. Será mi debut como seleccionador.

-¿Tuvo opciones relacionadas en Canarias con la dirección de equipos o deportistas antes de aceptar esta propuesta?

-Nada serio. Rumores, algún interés que no fue a mayores... Es verdad, también, que necesitaba un descanso. Y, sinceramente, tampoco me planteé volver tan pronto. Pero cuando Antonio me llama y me comenta esto... Imposible dejar pasar de largo este tren. Y lo cojo con mi habitual ambición y ganas de hacer las cosas lo mejor posible desde el sacrificio, el perfeccionismo y el entusiasmo.