Fran Carballo: «En febrero es cuando se juegan los títulos»

El técnico del Olímpico analiza la campaña de su equipo y confiesa que no son «favoritas», pero destaca que sus jugadoras «responden en las finales»

El Olímpico tiene malacostumbrados a todos. Tras llenar sus vitrinas, gobernar la tabla clasificatoria y celebrar estos últimos años atrás, ahora marcha tercero (29 puntos) en la Liga Iberdrola, siguiendo la estela del intratable líder Heidelberg (38) y del Menorca (32). Pero todavía hay mucho que decir.

El técnico del Olímpico, Fran Carballo, reconoce que no es su mejor campaña, pero deja claro que lo mejor está por venir. «La primera vuelta no salió como esperábamos, pero este equipo tiene mucha experiencia y en febrero es cuando se empiezan a jugar los títulos. Ahí es cuando tenemos que estar al cien por cien. No le damos mucha importancia a lo anterior», indicó a las puertas del Centro Insular de Deportes.

Este sábado, a las 15.00 horas, se bate en duelo ante el Arenal Emeve, con quien no quiere relajaciones. «Esta campaña se está viendo que cualquier equipo te puede ganar. Todos los partidos son una final», avisó el preparador.

De menos a más. «Estamos entrenando muy bien, a nivel físico hemos subido. Nuestro nivel de juego es superior y no podemos estar con altibajos, debemos mantener ese nivel», continuó.

Su equipo todavía no ha dicho la última palabra. «Quedar segundo o tercero no nos preocupa mucho, por mucho que al estar más arriba te toque un rival más asequible», dijo en relación al playoff al título.

Con la Copa de la Reina en el horizonte -se disputará en Menorca-, Carballo exhibió un discurso cholista. «Vamos semana a semana, ya cuando llegue la semana de la Copa pensaremos en ella», aclaró.

Al mismo tiempo, el buen hacer del Heidelberg, ganando los 14 partidos que ha jugado este curso, rebaja la presión ahora mismo al Hidramar Gran Canaria. «El año pasado éramos favoritos y este año no lo somos. Son el Heidelberg, que están haciendo las cosas muy bien, y Menorca. Nosotros vamos trabajando a ver cómo llegamos a la Copa», matizó el preparador del Olímpico.

Cuestionado por la experiencia y veteranía de sus jugadoras para el tramo importante del calendario, Fran Carballo cree que puede ser clave para ganar títulos a final del curso. «Son jugadoras que llevan cuatro años compitiendo a un gran nivel, respondiendo en las finales. Por eso pensamos que ahora es el momento clave y que saldrá el mejor equipo para optar por los títulos», dejó claro el técnico del Olímpico a las puertas del Centro Insular de Deportes.

«Esta temporada nos está pasando que, después de hacer dos sets muy buenos, nos vamos. El año pasado no pasaba. Necesitamos que nuestro nivel sea continuo durante todo el partido. Si controlamos eso, las posibilidades de ganar crecerán. Y podremos ser favoritos», relató el técnico luego de ser cuestionado por los traspiés sufridos.

No todo va a ser sonreír. A veces toca sufrir. Y, pese a que su equipo peleará con todo por levantar más trofeos, también puede haber matices. «Cada temporada es diferente. Mira el Madrid y el Barça», reflejó Carballo.

Ganar cuesta, pero mantenerse en lo más alto es, en el mundo del deporte, lo más complejo. «La fatiga mental, tras ganar todos los títulos, y la responsabilidad también afectan», radiografió el técnico del Olímpico.

