Éxito rotundo del primer campeonato de Crossfit Phoenix2Phoenix

De absoluto éxito se califica por la organización y los más de 1.500 visitantes que acudieron a la celebración del primer campeonato Phoenix2Phoenix, celebrado en la calle Procesador del barrio teldense de Jinamar en las instalaciones del Phoenix Fitness Club, los días 31 de Mayo y 1 de Junio.

Este campeonato se disputó en la modalidad de Face to Face eliminatorio, siendo un sistema totalmente novedoso en el mundo del crossfit. Las parejas de composición mixtas debían enfrentarse a otras parejas de su misma categoría competitiva (Escalado, intermedio y RX) para ir superando rondas y alzarse con el triunfo final.

Este campeonato y la gran atmósfera competitiva pudo vivirse gracias a la organización del Phoenix Fitness Club así como a la colaboración de ntidades como Honda, Vitecan, la correduría de seguros Henríquez Asesores, Construmuestra y Sosa Pladur.

Todo ello amenizado y bien aderezado con música, y el food truck de All or Nothing y los tacos de Bien de Amores, que contribuyeron al lanzamiento de este primer campeonato de Crossfit que a tenor de la gran notoriedad obtenida viene para quedarse en el calendario competitivo del Crossfit en Canarias.

