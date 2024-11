El encuentro solidario Los Muellitos recauda su cifra récord : 21.500 euros

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 2 de noviembre 2024, 23:59 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Se llegó al total posible de inscripciones en todas las modalidades, se vendieron todas las participaciones de la rifa y con el éxito de público este año y por tanto de la venta de merchandising, la sexta edición del Encuentro Solidario Los Muellitos Gran Canaria Accesible, el único campeonato de surf y bodyboard completamente solidario en Europa, superó este sábado su cifra récord de recaudación: 21.500 euros que irán a parar a Club Deportivo Impulso, centrado en la oferta deportiva para personas con discapacidad severa, y la Asociación D´Genes, que agrupa a personas afectadas por enfermedades raras.

La entrega del cheque a ambas entidades fue uno de los momentos más emotivos de una jornada en la que también tuvo lugar la entrega de trofeos de las modalidades de bodyboard, surf, dropknee y longboard, que contó con la participación del consejero y presidente de la Fundación Gran Canaria Accesible del Cabildo insular, quien recibió una placa de agradecimiento por parte de la organización por el apoyo constante de esta institución a un «evento que es deportivo, pero es mucho más que eso», comentó el organizador Jorge Santana: «Es solidario, es familiar y es una experiencia única, porque uno ve cómo se unen tantos pequeños negocios y tantos vecinos para echar una mano y eso, no tiene precio», declaró emocionado en nombre de la Asociación Sociocultural Los Muellitos.

Negocios como la heladería Peña La Vieja, que destinó su recaudación del día en el establecimiento que tiene en el paseo de Las Canteras a este evento, lo que ha supuesto «un gran apoyo para alcanzar este cifra récord, por lo que estamos muy agradecidos», insistía Santana. Luis Doreste, en nombre del CD Impulso, y Gladis Santana, de la asociación D´genes, recibieron la donación «muy agradecidos por toda la visibilidad, el apoyo y la ayuda que nos han dado a lo largo de este año».

En lo deportivo, el reciente campeón del mundo de bodyboard, Armide Soliveres, se impuso en este encuentro en una final en la que el venezolano Leoylan Montesinos quedó en segundo lugar, Alexander Montes -también campeón del mundo junior- tercero y cuarto, el hermano de Soliveres, Miguel.

En la modalidad de dropknee se impuso el actual campeón de Europa, David Valladares, con la mejor sumatoria del evento, seguido del majorero Samuel Figueroa, Angelo Freda y Héctor Rodríguez. En longboard open, que ofreció una emocionante y ajustada final, consiguió la victoria la joven Ginger Caimi, seguida de Joel Rodríguez, Gabriel Santana y Airam Pérez.

En surf femenino, otra campeona de España, Lucía Machado, se hizo con el primer puesto tras enfrentarse en la final a Natalia Roldán, que quedó en segundo lugar, tercera Laura de los Reyes y cuarta, Julia González. Para terminar, en la final de surf open, Moisés Domínguez se hizo con el primer puesto, mientras Hugo Dorta quedó segundo, tercero Julián Cuello y David Infante, cuarto.

«Para mi este es un evento muy especial, de los mejores sin duda», comentaba la campeona de España Lucía Machado, quien ha viajado por todo el mundo para participar en numerosas pruebas del circuito internacional de surf pero destacaba lo «bonito que es ver cómo todo el barrio, y todos los que surfeamos, sin importar el nivel de cada uno, nos unimos aquí por una buena causa».

Machado compartió además experiencia con su hermana pequeña, Sofía Machado, quien, junto a las gemelas Alejandra y Daniella Macías, protagonizaron una manga muy especial. Con 10 y 12 años, estas tres jóvenes promesas dejaron claro en su actuación que el futuro del surf en la Isla está más que asegurado.

Un bautismo muy especial

Otro de los grandes momentos de la jornada fue el bautismo en el mar de algunos de los usuarios de las dos entidades beneficiarias, con la asistencia de la escuela de surf 3RJ y voluntarios de Los Muellitos. Una experiencia que sin duda dio sentido al lema del festival: No hay límites.

«Ha sido alucinante, no me ha dado nada de miedo porque los monitores me han dado mucha seguridad y he cogido muchas olas», comentaba a la salida Gorgui Faye, un joven de 20 años con discapacidad motora que este sábado se subió a una tabla de surf por primera vez. Desde la asociación D´genes, la madre de Lucía comentaba emocionada «la increíble experiencia» que había supuesto para ella ver a su hija deslizarse sobre el mar. «Ya hemos hablado con la escuela y vamos a intentar repetir si se puede una vez al mes, porque esto tiene mil beneficios para nuestros hijos», comentaba la portavoz de la asociación, Gladis Hernández.

Y por supuesto la rifa, que vendió 9.000 participaciones y repartió medio centenar de premios: desde billetes de avión a noches de hotel, comidas en restaurantes, tratamientos en clínicas dentales o clases en escuelas de pilates, entre otros muchos.

Temas

Bodyboard

Surf