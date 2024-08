«Queremos ser la herramienta para que los ciclistas canarios puedan competir fuera»

Alejandro Mendoza Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 29 de agosto 2024, 13:40 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Noelia Pérez como presidenta, y Yojan Reyes como director deportivo desde este año, encabezan un proyecto muy bonito, ilusionante y ambicioso con Gran Canaria Bike Team. Desde el comienzo del club, el objetivo máximo siempre ha sido potenciar a los jóvenes ciclistas canarios y darles la oportunidad de competir al máximo nivel en campeonatos nacionales.

Siguiendo el legado que dejó su marido, el apasionado ciclista Francisco Bolaños Escudero, que fundó el club en 2015, Noelia se ha propuesto otorgar a los amantes del ciclismo las herramientas para disfrutar de este deporte en igualdad de condiciones al resto de ciclistas españoles. «Él fue el primero que vio que existía una laguna en el ciclismo canario y que con el paso del tiempo los niños dejaban el ciclismo de carretera porque no tenían lugar al que ir», señala Noelia Pérez.

Ese fue el primer paso para la constitución de un club que no ha parado de crecer. «Al tiempo de fallecer Francisco me decían que había que hacer algo con el club, que este no podía morir, pero sabía que era su sueño y quisimos ayudarle a seguir el camino que él había señalado», cuenta la presidenta.

«Las escuelas de ciclismo en Canarias funcionan muy bien, hay aproximadamente 115 clubes en todo el archipiélago, pero a partir de los 14 años hay un vacío muy grande. Lo que hacemos nosotros es dar ese pasito, ahora mismo tenemos 25 ciclistas entre cadetes y júniors».

Gran Canaria Bike Team durante una competición. CANARIAS7

Además, el incremento de este club no para, ya que para el 2025 se busca crear un equipo sub-23 y añadir el primer equipo cadete de ciclismo de carretera femenino que seguirá evolucionando. Estos dos se suman a los equipos cadete y junior ya existentes.

Si hay una gran dificultad a la que hacer frente, esa no es otra que la condición de insularidad. «El primer año fue muy complicado, es gran coste el que supone trasladar las bicicletas. Es elevadísimo. Ahí tenemos la ayuda de los patrocinadores que son muy importantes para nosotros, por ejemplo la tienda 'Free Motion' que nos apoyó desde el primer momento. Nos entregaron 20 bicicletas para tenerlas en la península de manera fija toda la temporada», cuenta Noelia. «Los ciclistas entrenaban aquí con sus bicis y competían fuera con las de 'Free Motion'», afirma.

«En Canarias existía el problema de que para competir fuera no teníamos recursos, ni equipo, incluso ni carreras en ocasiones. El ciclista que salía de escuelas no podía competir. La base de este proyecto es que el ciclista canario tenga las herramientas para viajar y correr a nivel nacional», explica Yojan Reyes.

45 días de competición

El director deportivo, que ocupó el cargo recientemente, es encargado de «controlar y gestionar el club, coordinar la logística, estudiar las carreras o planificar los fichajes», entre las muchas otras funciones que cumple.

«Cuando ves a un ciclista encima de la bicicleta puedes identificar si tiene habilidad. Pero lo que sí o sí deben de mostrar es pasión por esto, El ciclismo es un deporte de los más complicados, pero también de los más bonitos», señala.

Esta temporada el club ha realizado 45 días de competición, lo que equivale a 25 competiciones aproximadamente. «Es un deporte de constancia, y de tener mucha disciplina. Si hay algo que no toleramos es la indisciplina. Además queremos hacerles sentir que estos valores les van a ser útiles y les van a servir en su vida adulta», cuenta Noelia Pérez.

«La Federación y las escuelas de ciclismo trabajan muy bien. Nosotros creemos que se pueden sacar corredores profesionales, pero nunca han tenido la oportunidad que les estamos dando. Gastamos en torno a 1000 euros por niño. Les damos la posibilidad a los que quieren llegar lejos y que sueñan con ello», afirma.

«Si quieres poner a los canarios al mismo nivel que el resto, hay que darles los recursos para ello porque nuestros ciclistas son constantes y fuertes», dicen ambos coincidiendo en la opinión

Algunos de los componentes del Gran Canaria Bike Team CANARIAS7

Inciden en la importancia de los colaboradores como parte fundamental de este proceso. «Este año 2025 duplicamos el presupuesto del 2024 porque añadimos categorías. El apoyo privado institucional es fundamental. Pero nos estamos dando cuenta de que al ciclismo no se le trata igual que al resto de deportes de equipo. Las modalidades de cadete y junior de todos los deportes pueden competir aquí en las islas, Tienen sus ligas regionales. Nosotros no tenemos ni ligas ni competiciones de equipo. Solicitamos que el ciclismo sea tratado como cualquier deporte», confiesan.

«En las salidas de las carreras en península son cerca de 200 competidores. Aquí en las islas son 15 y no pertenecen al mismo equipo. Si quieren que los canarios compitan a buen nivel nos vemos obligados a sacarlos a la península, con todo el sobrecoste que eso conlleva. Por suerte hemos contado con la ayuda de Aridany Romero, que apoyó el proyecto desde el primer momento, Ahora hablamos con Ángel Sabroso para que también ayude con esta competición de equipo», narra la presidenta.

Por último, ambos han querido resaltar la labor de sus colaboradores. Entre ellos, a Hospitales Vithas y a la profesional Paloma Suárez, con «ayuda en la suplementación». También la fundación Cajasiete y la función de la UD Las Palmas y a «empresas canarias como Munchitos o Domingo Alonso con la marca Skoda, que nos han puesto el coche de equipo cada vez que viajábamos a la península para competir», concluyen.