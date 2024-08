La Calzada y el Puerto Calero dominan la Copa Gran Canaria por equipos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 7 de agosto 2024, 17:18 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La Copa Canaria por Equipos en su fase grancanaria ya ha celebrado su novena jornada, marcha en cabeza en 1ª categoría masculina el equipo grancanario La Calzada B Active, invicto con ocho encuentros ganados y ninguno perdido. El pasado sábado se registraron los siguientes resultados: Pádel Las Palmeras, 4-CD Carlos Calle, 1; GL Pádel Club Maspalomas, 4-ARS Pádel, 1; La Calzada Be Active, 3-CD Deuce Telde Pádel, 2.

La próxima jornada penúltima de la Copa será el sábado 24 de este mes.En 1ª femenina continúa en cabeza con seis partidos jugados y ninguno perdido, el Sportsclub Puerto Calero Tripate A de Lanzarote. Los resultados de la novena y penúltima jornada fueron: Las Naves Pádel Club A, 5-Spin Pádel, 0; Las Naves Pádel Club B, 5-Spin Pádel, 0. No obstante quedan seis partidos pendientes de anteriores jornadas, por lo que la clasificación no refleja su estado real hasta que no se resuelvan dichos encuentros. La décima y última jornada será el 14 de septiembre.