Miranda: «Mi fanatismo por el boxeo está igual que cuando empecé con 9 años»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de junio 2024, 13:18 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Un mito como Pedro Miranda, triple campeón de Europa y emblema del boxeo contemporáneo, al servicio de todos. Un lujo al alcance de quien quiera empaparase de nociones básicas de boxeo («aunque sea tirar el 1-2») con el acto que se celebrará este viernes en el Anfieatro José Velez del Parque de San Juan de Telde, desde las 18.00 horas, como previa del evento Telde se sube al ring que tendrá al día siguiente en idéntico horario y escenario. A Miranda le brillan los ojos cuando se refiere a esta iniciativa porque, más de una década después de su retirada, conserva intacta su devoción por el ring.

-Es entrenador. No le sería difícil aceptar eso de enseñar en la calle...

-Me lo propuso Néstor Navarro, dentro del programa de actividades deportivas que se va a desarrollar por las fiestas de San Juan, y me pareció una idea muy buena. Siempre estoy dispuesto a ayudar al boxeo, a poner mi granito de arena y a echar adelante a la juventud. No tuvieron que convencerme. Desde el primer momento acepté. Mi fanatismo por el boxeo sigue como el primer día, como cuando empecé con 9 años.

-¿Qué le va a dar tiempo a transmitir en estas clases espontáneas?

-Lo principal es que la gente que venga lo pase bien y sienta curiosidad por un deporte tan bonito como el boxeo. Haremos lo que se pueda con la mejor predisposición. Nos adaptaremos a lo que surja en ese momento.

-Nunca ha dejado de estar vinculado al ring y tiene su propio club en Jinámar. ¿Cómo le va?

-Muy contento. Estamos en el Estadio Municipal de Jinámar que lleva mi nombre y ya con ocho años de trayectoria, con un grupo de más de cien alumnos de todas las edades y desarrollando una labor formativa muy enriquecedora, que a todos nos hace felices. Además, hemos organizada ya siete veladas, con el apoyo federativo y del ayuntamiento. Siempre poniendo el máximo entusiasmo, con nuestras limitaciones, porque somos un club modesto, pero con mucho orgullo y entusiasmo.

-¿Algún prospecto que prometa?

-Hay chicos con unas condiciones muy importantes. Dailos Cruz, Brian Reyes... A ver hasta qué punto pueden llegar. Yo siempre les inculco a todos la importancia del sacrificio, de la constancia, de la humildad...

-Los rasgos que a usted le hicieron tocar el cielo con sus títulos...

-Siempre tuve las ideas claras y muy presente que venía de abajo, de muchas privaciones para poder cumplir mi sueño. Los que ahora empiezan o se quieren dedicar al boxeo deben tener muy claro que necesitan llevar una vida ordenada. Estudiar, cuidar la alimentación, el descanso, tener hábitos saludables, ser buenos compañeros, dar ejemplo siempre, saber ganar y perder, respetar. Eso es lo que les transmito siempre. Por fortuna, veo que la sociedad ha evolucionado a mejor en todos los sentidos. La juventud dispone de más medios y posibilidades que cuando yo empecé. Es una ventaja que deben aprovechar. Y eso se lo digo a los que trabajan conmigo día a día.

-¿Cómo ve el boxeo de la tierra ahora?

-Por fortuna, tenemos unos dirigentes en la Federación Insular y Canaria que cuidan a los gimnasios, organizan veladas y permiten que los chicos y chicas puedan sacar a relucir sus cualidades. Eso es muy importante. Hay muchísima actividad y es un privilegio que sea así. Eso ha dado un salto cualitativo a nuestra cantera. Están saliendo muchísimos boxeadores y boxeadoras y es un orgullo que esto sea así. No me olvido del gran trabajo que se está realizando en la base. Me hace feliz ver todo esto y espero que continúe de la misma manera.

-¿Con quién se queda de los púgiles canarios que están de actualidad?

- A Samuel Carmona yo lo veo como campeón del mundo. Lo ha intentado y no ha podido ser, pero tiene condiciones y talento para lograrlo y sé que así va a pasar. Me gusta su manera de afrontar las peleas, es valiente. Ojalá que tenga suerte.