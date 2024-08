«No cojo ni vacaciones, el boxeo es sagrado. Es una historia bonita que me ha dado la vida»

Alejandro Mendoza Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 2 de agosto 2024, 11:18 | Actualizado 11:23h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Más de media vida entre las cuerdas de un ring. Ese es el tiempo que ha estado Rafael Marrero, conocido por el mundo del boxeo como 'Feluco', ligado al guante y al casco. Cerca de cuarenta y cinco años lleva este ilustre preparador formando boxeadores, tanto amateurs como profesionales. Ahora, echando la vista atrás recuerda el comienzo que le llevó a ser reconocido y, con la mano en el corazón, explica su perspectiva sobre el futuro de este deporte.

-¿Cómo empieza su carrera dentro del boxeo y que le motivó a ser entrenador?

-En mi época juvenil, yo fundé un gimnasio en Tres Palmas y siempre que buscaba preparadores terminaba siendo un problema. Entonces me decidí a hacer el curso de preparador nacional Tipo B en 1986 y con los años he seguido perfeccionándome. Me considero una de las personas que sabe de boxeo en las islas, aunque nunca se termina de aprender, y de las que sabe cómo preparar a un boxeador tanto amateur como profesional. Ahora en el gimnasio Premier Boxing busco enseñar de la mejor manera que se.

-¿Cuántos años lleva dedicándose a este deporte?

-Llevo en el boxeo desde 1982 en adelante y a día de hoy sigo practicándolo. He estado en diferentes y en muy buenos gimnasios y en todos puedo decir que me he marchado con la cabeza alta de orgullo por haber dado todo lo que tenía.

-Después de tantos años, ¿cómo se mantiene esa ilusión por seguir entrenando?

-Lo mío es formar gente joven, y cuando lo haces te llevas algún zarpazo o algún desengaño porque cuando ganan un combate se creen que son figuras. El boxeo es un deporte muy duro en el que hay que trabajar mañana y tarde. Me siento orgulloso de mi trabajo y siempre me ayudan en todo por la trayectoria a mis espaldas. Yo siempre juego en tono positivo, soy leal y si tengo que decir algo lo digo en la cara. Esa es la clave para mantenerse por tantos años. La gente me dice que lo que hago es historia. Soy el preparador federado más antiguo de Gran Canaria. Mi pensamiento es que el boxeo es sagrado, no cojo ni vacaciones. Es una historia bonita que me ha ocurrido en la vida.

-¿Qué siente cuándo su trabajo da fruto y algunos de sus boxeadores salen incluso campeones?

-La verdad que me siento realizado, me siento feliz. Veo que el trabajo me apoya. Cuando tuve que cambiar de gimnasio por diferentes circunstancias, hubieron muchos centros que me ofrecieron ir a entrenar. No me faltaron gimnasios en la isla a los que ir.

-¿Qué valores buscas transmitirles a tus alumnos?

-Primero honestidad, seriedad, honradez y compromiso. Venir a diario a entrenar como muestra de constancia y sacrificio. Si son menores de edad, que estén en contacto con los padres. Hay que transmitirles que deben tener este tipo de valores. Los estudios también son importantes, para mí es importante motivarles en lo académico y no solo en lo deportivo. La mayoría de la gente tiene una imagen del boxeo que no se ajusta a la realidad, creen que es un deporte duro y todo lo contrario, invito a la gente a que vaya a probar para que vean que se familiarizan. Hay un prejuicio de que los que practican este deporte vienen de barrios marginales y no es así.

-Nos encontramos en una situación en la que el papel psicológico es fundamental a la hora de formar deportistas, ¿de qué manera se trata esto en el boxeo?

-Hay que diferenciar entre la preparación, la técnica, la fuerza, pero después esta la importancia de lo mental. A mí me gustaría que cuando vayan a pasar a profesional hubiera un psicólogo que los evalúe y que vea el perfil de la persona. Es clave que el deportista este mentalizado de los esfuerzos que tendrá que hacer e intentar evadirse de las presiones que puedan tener. La ayuda profesional es vital.

Feluco durante la entrevista Cober Servicios Audiovisuales

-Actualmente, ¿cómo ve el desarrollo del boxeo en las islas canarias?

-Tiene que mejorar. Se está manteniendo gracias a que se están organizando cada vez más veladas. Me gustaría resaltar la labor que está haciendo la Federación Insular de Gran Canaria con el fomento del deporte, dando salida a boxeadores de la categoría Junior y Joven, donde esta habiendo una mayor actividad. Gracias a esto se están consiguiendo hacer veladas cada 15 o 20 días, lo que ha supuesto un gran avance en el boxeo grancanario.

-¿Es diferente el boxeo de aquí al del resto de regiones?

-Totalmente. El boxeo canario por excelencia ha dado deportistas estrella a nivel nacional, Lelo Suárez, García Gancho, Quintano... Han salido una lista de boxeadores que es interminable. El boxeo canario siempre ha estado en la élite y ahora está intentando resurgir pero eso cuesta trabajo. Los métodos han cambiado, de los preparadores antiguos ya apenas quedan y ahora los luchadores buscan inclusos vídeos de youtube de Floyd Mayweather y se guían en base a eso cuando el boxeo tiene mucho más detrás. El estilo de pelea de un canario bien preparado es un espectáculo. Es muy diferente al de otros lugares sin duda.

-De cara al futuro, ¿qué le espera al boxeo de Canarias?

-Pueden hacerse grandes cosas aquí otra vez. Los preparadores de ahora deben actualizarse para formar a la gente. Si se apoya al deporte, se puede crecer. El boxeo es un deporte olímpico, está considerado de élite. Aquí en Gran Canaria, muchos pabellones se llenan de gente que quiere disfrutar de grandes peleas. Estamos en la línea de avanzar pero, hay que luchar.