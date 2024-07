El árbitro internacional grancanario Bordón, al Nacional élite de León

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de julio 2024, 09:37 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El colegiado internacional grancanario Juan Matías Rodríguez Bordón acudirá la próxima semana a los Campeonatos de España de Boxeo de categoría élite, que se celebrarán en León, para ejercer de árbitro, competición en la que concurrirá la selección de Canarias, y estará acompañado por su mujer, Olivia Díaz, que es cronometradora.

Bordón, que recibió meses atrás la distinción de la International Boxing Association (IBA) con el diploma de una estrella, una credencial exclusiva que premia su gran labor como juez y que, a su vez, le habilita para arbitrar fuera de España, se toma este evento «como una preparación» para torneos internacionales que hay previstos por la geografía continental y para los que es espera ser seleccionado.

«Es la primera vez que salgo de Canarias para desarrollar mi labor después del reconocimiento de la IBA y voy con mucha ilusión y responsabilidad a León. Siempre me he tomado el arbitraje de la manera más pasional y seria posible, cuidando todos los detalles, y ahora más si cabe por la pretensión que tengo de poder acudir a veladas en otros países. Este Nacional me vendrá muy bien para seguir cogiendo rodaje a la espera de lo que pueda venir en las próximas semanas«, argumenta.

Bordón obtuvo en 2019 la titulación para arbitrar en toda España, culminando su deseo de seguir vinculado al boxeo, en el que antes fue un destacado púgil con varios campeonatos de Canarias en su haber y hasta un bronce a nivel estatal. Su prestigio en el gremio al que ahora pertenece no ha parado de crecer desde entonces, destacándose, además, por su apoyo incondicional, como patrocinador, a la promoción de la canetar y celebración de eventos en Gran Canaria.

Boxeo