Aramis: «El sábado no puede faltar nadie a la velada, los necesitamos a todos»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de julio 2024, 11:49

Será, junto a Samuel Carmona, cabeza de cartel en la velada del próximo sábado en el pabellón Juan Beltrán Sierra con motivo del Torneo Jóvenes Promesas. Tras ocho meses sin subirse al ring («pero co un gran trabajo diario y en el gimnasio», desliza), Aramis Torres asegura que encara su reaparición «con muchísimas ganas e ilusión» ya que superar con éxito su combate traería premio añadido: nada más y nada menos que la clasificación como aspirante al Campeonato de España.

«Antes que nada, quiero agradecer a Premier Boxing, mi promotora, la oportunidad de que me brinda y también a las instituciones públicas que apoyen este tipo de eventos. Tanto el Instituto Municipal de Deportes como la consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria se han volcado y para los canteranos que van a competir, que son el verdadero futuro de nuestro boxeo, es fundamental disponer de este tipo de convocatorias para que puedan demostrar lo que llevan dentro. Estarán los mejores de Gran Canaria y vendrán tanto de Fuerteventura como de La Palma. Ahora nos toca a todos responder a tanta confianza y dar lo mejor que llevamos dentro. Va a ser un espectáculo enorme«, asegura.

Torres reconoce para él «supone un orgullo inmenso» boxear en su tierra, circuntancia que lleva aparejada el factor ambiental que tanto le motiva: «Me han dicho que el ritmo de venta de localidades va muy bien y no tengo la menor duda de que la afición se va a volcar. Siempre me he sentido muy querido y apoyado y eso me da más fuerza para sacar mi mejor versión«.

«Mi entrenador, mi mujer, mi hija, mi familia, mi promotora... Me siento en deuda con todos por el apoyo que me han dado y no veo la hora de ajustarme los guantes y salir a pelear. Espero que no falte nadie en las gradas. Los necesitamos a todos para poder vivir un gran día por y para nuestro boxeo«, concluye.