Marta Mangué ya moldea figuras en su vivero: «Me emociona formar a niños»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 23 de diciembre 2024, 19:26 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Con todo lo que ha sido y sigue representando Marta Mangué, recientemente ingresada en el Hall of Fame del balonmano europeo en reconocimiento a su trayectoria insuperable, conmueve verla dividirse entre los pabellones de Jinámar, El Calero o La Herradura para atender a los más de cien niños y niñas que forma en el club deportivo que lleva su nombre.

Con seis equipos federados que toman parte en las competiciones federadas y un empeño mayúsculo, fruto de su entusiasmo por el deporte que se lo ha dado todo, Mangué sigue a pie de pista brindando su sabiduría y experiencia a los aprendices que ha integrado a su familia. Porque el vínculo que ha establecido con los más pequeños y sus padres en los más de tres meses de vida de este proyecto es algo que le llega al corazón, como reconoce, y le impulsan a seguir adelante pese a las dificultades que siempre implica partir de cero.

«Mi idea inicial era hacer una especie de campus para trabajar la técnica individual, para ayudar a los jóvenes. Quería seguir teniendo el balonmano en mi vida y devolverle parte de la felicidad que me trajo en tantos momentos. Pero, al final, me recomendaron que lo mejor era fundar un club. Tampoco quería que llevara mi nombre, pero me convencieron de que era mi marca y que ese sello podía facilitarme las cosas. Y empezamos con toda la humildad del mundo sin saber la respuesta maravillosa que iba a encontrar. Me emociona formar a los niños y me emociona, también, entrar al pabellón y ver a tanta gente con ganas de jugar al balonmano. Sin duda, es la mejor recompensa a tanto esfuerzos», asegura.

Con la ayuda de un staff técnico reducido pero comprometido, Mangué está dejando su sello pese a los desafíos logísticos que ha encontrado, con cierta indiferencia, por parte del ayuntamiento de Telde que, desde su concejalía de Deportes, no ha terminado de volcarse con la iniciativa didáctica de alguien que llevó el nombre del municipio por podios olímpicos y los mejores escaparates mundiales.

«No tengo un polideportivo fijo para poder entrenar, de ahí la itinerancia que llevamos, nos dejan sin luz a partir de las 18.30 horas, pedí unas sillas para las familias, un banquillo para los equipos, incluso solicité una sede para unas jornada de convivencia. Todo por escrito y con la debida antelación. Y nada de nada. No demando dinero, únicamente equipamientos básicos para facilitar la rutina de los niños. De mi bolsillo tuve que costear un cuarto de mantenimiento... Hacemos una labor social porque, más allá del deporte, inculcamos valores, hábitos sanos... Y, de momento, la sensibilidad del ayuntamiento ha brillado por su ausencia», lamenta.

Con todo, está blindada al desánimo. «Estoy aquí por amor al deporte y compromiso con la cantera y seguiremos adelante sin dudarlo», anticipa.

Su gran reto

Marta Mangué se considera «una privilegiada» por haber podido cumplir sus sueños en el deporte y ahora que se ha reciclado como entrenadora y emprendedora sueña con poder procurarle a alguna joven promesa la oportunidad de vivir lo que ella experimentó. «Ojalá alguno de estos niños y niñas que están conmigo llegue lejos y haga una gran historia», reconoce. El CD Marta Mangué, con el apoyo del Restaurante Venecia e Infrimat, alimenta esos sueños.