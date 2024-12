Mangué agranda su leyenda al entrar en el Hall of Fame de la EHF:«Es algo increíble»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 11 de diciembre 2024, 18:20 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Marta Mangué recibió hace unos días un correo electrónico que le ha cambiado la vida, que ya es decir tras una carrera de leyenda y que la ha situado como figura indiscutible de la historia del balonmano español. La jugadora teldense, ya retirada de las canchas, viajará a Viena para participar el sábado en la gala de los EHF Excellence Awards para ingresar en el Hall of Hame continental, el Olimpo al que solo acceden los elegidos y que, por extensión, va a eternizar su legado.

1.034 goles en 301 partidos con las Guerreras, lo que nadie, bronce olímpico en 2012, bronce mundial en 2011 y plata europea en 2008 y 2014, en una cronología que arrancó y finalizó en el Rocasa confirman su insuperable herencia y que, con toda justicia, obtiene este reconocimiento único. «No esperaba a estas alturas que se acordaran de mí y menos para esto. Sin duda, es algo increíble. Estoy muy emocionada. Llevo unos días muy bonitos pensando en lo que voy a vivir y que me produce una satisfacción que no puedo ni describir. Miro para atrás y solo por esto creo que todo ha merecido la pena«, explica.

Ampliar La deportista grancanaria ha escrito una historia única de éxitos y reconocimientos. Cober

Mangué repara en que va a compartir foco con astros como Nikola Karabatic o Anja Andersen, entre otros, además de Vivian Morros, el otro representante español en esta cita estelar, lo que define «como un sueño hecho realidad».

«Seguramente todavía no soy capaz de asimilar esto. Tendrán que pasar unos años. Pero pienso disfrutar muchísimo de esta experiencia. Me acordaré de mi familia, de mis amigos y de todas las personas que me han apoyado. El balonmano ha sido mi vida, siempre traté de dar lo mejor de mí misma y de ayudar a todas las compañeras que he tenido en los diferentes clubes y en la selección. Y a la vista de esta designación, algo habremos hecho bien«, concluye con evidente orgullo.