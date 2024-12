Ana Peleteiro: «Me despertaba teniendo relaciones sexuales sin consentimiento»

Isaac Asenjo Madrid Lunes, 9 de diciembre 2024, 09:23 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La atleta Ana Peleteiro, campeona de Europa y medallista mundial y olímpica de triple salto, ha compartido a través de TikTok un impactante testimonio. La deportista gallega ha denunciado a través de un vídeo haber sido sometida a maltrato psicológico y a relaciones sexuales sin consentimiento por parte de una expareja. Peleteiro, que no dio el nombre del individuo, se unió así a la tendencia viral en TikTok Y aún así me quedé, en el que las mujeres comparten sus experiencias en relaciones en las que sufrieron maltrato. «Ojalá esto sirva para que otras niñas no se queden, al menos tantas veces», señala la deportista.