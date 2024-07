Test | El fútbol olímpico: ¿cuánto sabes sobre las selecciones españolas?

El fútbol se incorporó al programa olímpico por primera vez en categoría femenina en París 1900, la segunda edición de los Juegos modernos. Aunque cuatro años antes, en Atenas, se celebró un evento de este deporte, no tuvo carácter oficial y actualmente no se conserva documento alguno que acredite y detalle el desarrollo de esa competición. Solo se preservan informes difusos que hablan de enfrentamientos entre combinados de Atenas, Esmirna, parte entonces del Imperio Otomano, y Dinamarca. Ya en 1900, en París, como ahora, un equipo del Reino Unido se impuso a otro de Francia en un torneo que no reconoce la FIFA pero sí el Comité Olímpico Internacional.