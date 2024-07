Tadej Pogacar se baja de los Juegos Olímpicos

Colpisa Madrid Lunes, 22 de julio 2024, 19:40 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Los Juegos Olímpicos de París pierden a quien estaba llamado a ser una de sus grandes estrellas. Tadej Pogacar, que el pasado domingo conquistó su tercer Tour de Francia, ha decidido no competir en la cita que se inaugurará el viernes a causa del cansancio acumulado en una temporada en la que, además de la 'Grande Boucle', también impuso su ley en el Giro de Italia.

La renuncia de Pogacar, que se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos disputados en 2021 en Tokio, supone un duro golpe para la Federación Eslovena, que contaba con el concurso de uno de las grandes estrellas deportivas de ese país y un candidato seguro a medalla a tenor del formidable estado de forma por el que atraviesa desde que se inicio el curso.

Aunque la fatiga es la razón alegada por Pogacar para bajarse de los Juegos Olímpicos de París, tras la decisión subyace también el enfado del ciclista por la exclusión de su novia, la también ciclista Urka Zigart, de la convocatoria. Pogacar se quedó «sin palabras» cuando supo que la federación de su país no contaría con la «mejor corredora eslovena del mundo». De hecho, había dejado caer que él no acudiría a París si Zigart, vigente campeona nacional en ruta y contrarreloj, no competía en los Juegos.

Pogacar no estará el 27 de julio en la contrarreloj olímpica ni el 3 de agosto en la prueba de ciclismo en ruta, donde le sustituirá su compañero en el UAE Domen Novak, y pone ahora el foco en el Mundial que se disputará Zúrich entre el 21 y el 29 de septiembre.