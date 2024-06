Paula Badosa renuncia a los Juegos Olímpicos

Enric Gardiner Madrid Miércoles, 12 de junio 2024, 12:35 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La española Paula Badosa ha renunciado a participar en los Juegos Olímpicos de París por la lesión que arrastra y que complica el cambio de superficie, de la hierba a la tierra batida, y por tener que utilizar la condición de ranking protegido para poder acceder al torneo.

Badosa, que se perdió la segunda mitad del año 2023 por una fractura de estrés en la espalda, solo puede acceder a dos torneos más con el ranking protegido, que le permite apuntarse a nueve torneos al haber estado más de seis meses de baja. Sin embargo, pese a que podría utilizarlo para ir a los Juegos, al no repartir puntos este evento y estar atrás en el ranking -es la actual 114 del mundo-, prefiere guardarse esas dos balas para otras competiciones en este 2024.

«Ha sido una decisión muy difícil para ella», reconoció la seleccionadora, Anabel Medina, en una acto este martes en el Real Club de Tenis Barcelona.

«Debido a mi situación actual con mi lesión, desafortunadamente no podré ir a los Juegos, algo que me hacía mucha ilusión, ya que para mí es muy complicado tener que renunciar a jugar por mi país», añadió Badosa. «Debido al calendario y a los cambios de superficie, mi espalda no puede responder a esta exigencia. Me gustaría que mi situación profesional fuera diferente, pero desde esta lesión me tengo que tomar mi carrera de otra manera y renunciar a cosas muy difíciles para mí. No me queda otra que aceptarlo».

Sorribes y Bucsa, opciones españolas

Las dos jugadoras que representarán a España en París serán Sara Sorribes (56 del mundo) y Cristina Bucsa (65), que además del individual también competirán en el dobles. Esta segunda categoría puede ser la que más opciones tenga para España después de que ambas se llevaran el WTA 1.000 de Madrid hace unas semanas, además de que Bucsa fue cuartofinalista en Australia, junto a la rusa Alexandra Panova, y Sorribes ha ganado cinco títulos en la modalidad, además de haber alcanzado los cuartos en todos los Grand Slam y las semifinales en Wimbledon el año pasado.

Las últimas mujeres en conseguir una medalla para España en tenis fueron Anabel Medina y Vivi Ruano en Pekín 2008, cuando se llevaron la plata al perder contra las hermanas Williams en la final.