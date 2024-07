España estará en el grupo de la muerte con Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander y Australia

Alberto Rubio Madrid Lunes, 8 de julio 2024, 13:50 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Con la victoria ante la selección de Bahamas en la final del Preolímpico de Valencia, España quedó clasificada para los Juegos Olímpicos. Una gran noticia que cumple con las expectativas alrededor del conjunto español. Sin embargo, la fase de grupos de París será temible. Con diferencia, es el cuarteto más complicado de todos y ya ha sido bautizado como grupo de la muerte. Se la jugarán ante Australia, Grecia y Canadá. Los Rudy, Llull y Hernangómez debutarán el 27 de julio ante los australianos, el 30 jugarán contra los griegos y el 2 cerrarán con Canadá la fase de grupos.

Los 'aussies' pueden ser el equipo más flojo del grupo, a pesar de que en Tokio consiguieron la medalla de bronce. A falta de grandes nombres, Patty Mills es el hombre a tener en cuenta. En el Mundial promedió 18 puntos y 5 asistencias, siempre es uno de los bases más destacados en los torneos FIBA y en los Juegos de Tokio fue elegido en el quinteto ideal del campeonato. Josh Giddey, Dante Exum o Josh Green son otros nombres con peso en el equipo australiano.

A pesar de que Canadá cuenta con un hombre tan peligroso como Shai, el mejor jugador del grupo está en Grecia. Giannis Antetokounmpo, no hace falta decir más. A pesar de que el alero no ha tenido una de sus mejores temporadas, no hay que olvidar que es doble MVP y campeón de la NBA con los Milwaukee Bucks en 2021.

Con la espinita clavada por no poder ayudar a los Bucks en los pasados playoffs, pues no disputó ni un minuto por una lesión, afronta con muchas ganas la cita olímpica. Se le pudo ver emocionado tras lograr la clasificación ante Croacia y comandará a la selección helena con grandes nombres. Nick Calathes y Georgios Papagiannis acompañan a Anteto. Entrenados por la leyenda griega Vassilis Spanoulis, se las verán contra La Familia.

El 'Dream Team' de marca blanca

La favorita para hacerse con el primer puesto del grupo es Canadá. En su particular 'Dream Team' destaca Shai Gilgeous-Alexander como líder. El base de los Oklahoma City Thunder formó parte del mejor quinteto en el Mundial del año pasado. Además, esta temporada terminó segundo en las votaciones para el MVP de la NBA, que ganó Nikola Jokic promediando 30 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias por partido.

Los 'Maples Leafs', entrenados por el español Jordi Fernández, nuevo entrenador de los Brooklyn Nets, lograron la medalla de bronce en el Mundial sin su segundo mejor jugador, Jamal Murray. En París podrán contar con él y suman un gran anotador y finalizador de cara al aro. El compañero de Jokic en los Nuggets será el acompañante de lujo en el 'backcourt' canadiense.

Aunque Murray ha demostrado cierta irregularidad en su nivel de juego durante la temporada pasada, como tenga el día es imparable. Buena cuenta de ello pueden dar Los Angeles Lakers, que lo sufrieron en los últimos playoffs. También contarán con grandes escuderos como RJ Barret, Andrew Nemhard y Andrew Wiggins, cuyo nivel es una incógnita. En la faceta defensiva Lu Dort, Dillon Brooks y Nickeil Alexander serán los encargados de parar a las estrellas rivales.