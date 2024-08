Brillante estreno de Tara Pacheco y Andrés Barrio, que se sitúan quintos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 3 de agosto 2024, 20:33 | Actualizado 20:43h. Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

En la séptima jornada de Juegos Olímpicos, la bahía de Marsella regaló sus famosos vientos de Mistral, con una intensidad de entre 14 y 19 nudos, que permitieron disputar todas las pruebas previstas. Brillante ha sido el día inaugural de Nacra 17 para Tara Pacheco y Andrés Barrio, que se llevaron la victoria del último parcial y se sitúan quintos de la general provisional. Jordi Xammar y Nora Brugman también marchan clasificados en el Top5 de su categoría, 470, tras una actuación muy exigente físicamente.

Los grancanarios Tara Pacheco y Andrés Barrio se estrenaron en el campo de regatas de Marsella con una progresión ascendente y cerraeron la jornada con un primero en la tercera regata.

Con unas condiciones que han ido de los 17 a los 14 nudos de viento, sumaron un 12 como primer parcial. Pacheco y Barrio continuaron afinando en la segunda manga y, tras superar la primera baliza en décima posición, los siguientes tramos sirvieron para superar dos posiciones y cerrar la regata con un octavo.

Cogido el pulso al campo de regatas, la tercera prueba fue, prácticamente, un paseo para los españoles. Comenzaron dominando desde la primera ceñida, y sólo los finlandeses parecían hacerles sombra en el primer tramo de popa, con un bordo más extremo. El momento crucial vino en la llegada a baliza, cuando los finlandeses no respetaron el espacio debido a los españoles y una autopenalización los sacaba de la ecuación ganadora. Tara Pacheco y Andrés Barrio continuaron su camino liderando la flota con holgura hasta la línea de llegada.

Como primeros líderes se alzan los italianos Ruggero Tita y Caterina Banti, oro olímpico en Tokio 2020. Con dos puntos más se colocan los argentinos Mateo Majdalani y Eugenia Bosco. Terceros son los finlandeses Sinem Kurtbay y Akseli Keskinen.

«Ha sido una primera jornada intensa, muy intensa, con condiciones muy duras físicamente, y mucho calor», dijo Tara Pacheco.

«En la primera regata dimos un buen patinazo yéndonos a la derecha, una opción que ya teníamos prevista pero no sabíamos que iba a haber muy poco viento en esa zona, y en la segunda regata fuimos encontrando el sitio y el modo de navegar, aunque nos costó un poco ponernos en sincronización tanto a Andrés como a mí. En la tercera prueba hablamos previamente sobre los puntos clave y lo pudimos ejecutar con una nota de diez, con ese triunfo parcial», añadió la isleña, que afronta sus cuartos Juegos.

Por su parte, Andrés Barrio se congratuló de la progresión experimentada: «El día ha ido de menos a más y las sensaciones también, encontrándonos cada vez más cómodos. Y qué manera de rematar, el primer primero desde que navegamos juntos, y hacerlo en unos Juegos Olímpicos es lo máximo. La clave para los próximos días estará en entender rápido cómo va el día y cómo llevar el barco, eso nos mantendrá en buenas posiciones».

Además, los ILCA 6 realizaban ayer tres pruebas para ponerse al día con su programa tras haber realizado sólo una regata en la jornada inicial. Con vientos que rondaban los 18 nudos, la pugna de las participantes quedó patente con dos fueras de línea masivos y llamada general tanto en la primera como en la segunda manga del día. Tras luchar con una flota en la que había que pelear por un hueco, Ana Moncada sumó unos parciales poco favorecedores que le llevan al puesto vigésimo noveno de la general.

La neerlandesa Marit Bouwmeester mantiene el liderato de la general, mientras que la danesa Anne-Marie Rindom, medalla de oro en Tokio 2020, asciende hasta la segunda posición.

El grancanario Joaquín Blanco, en sus segundos Juegos Olímpicos, expresaba lo siguiente: «Era un día importante porque cambiaban las condiciones. Después de haber subido ayer varios puestos en la clasificación provisional, era importante seguir subiendo, confirmar la progresión. La primera regata no me salió muy bien, me encontré con muchas peleas y mucho desgaste físico para poder salir de situaciones complicadas. Pero por suerte en la segunda regata sí que pude desarrollar velocidad, navegué mucho más tranquilo y cómodo, y al final hice un octavo, que es un buen puesto para ir pelando por el objetivo. Ya tendremos unas condiciones que serán un poco más favorables para mí, así que día salvado y a seguir apretando. Estoy vacío, ha sido un día muy duro, pero entiendo que toda la flota estará así».

Joaquín Blanco, durante una de las pruebas en ILCA 6. Federación

