Ben Yedder, condenado a dos años de cárcel por agresión sexual

El exfutbolista del Sevilla Wissam Ben Yedder ha sido condenado a dos años de cárcel por agresión sexual, en estado de embriaguez, a una joven, a la que deberá indemnizar con 6.500 euros. El jugador francés de 34, que se encuentra sin equipo, fue sentenciado por un tribunal de Niza, aunque no irá a prisión, ya que su condena ha sido suspendida, aunque su nombre será inscrito en el sistema de autores de delitos sexuales o violentos.

Ben Yedder confesó en el juicio que es alcohólico y que los hechos que le imputan se deben a su dependencia del alcohol. «Había estado bebiendo y no recuerdo lo que pasó esa noche. Fue una época un poco difícil, tuve problemas con mis agentes, con mi mujer... Llevaba tres o cuatro días bebiendo. Continué cada vez más, se intensificó. Estaba bajo los efectos del alcohol. Debería haberlo dejado pero no era yo mismo. El alcohol me hizo olvidar, me ayudó a dejar de pensar.... Me doy cuenta de que fue el peor error de mi vida. Me refugié en el alcohol», desveló el exjugador del Sevilla y el Mónaco en el tribunal penal de Niza.

La Fiscalía solicitaba para Ben Yedder dos años y seis meses de prisión suspendida, ya que se encontraba bajo supervisión judicial, tras pagar una fianza de 900.000 euros a otra joven que le acusó de violación tras una cita en verano de 2023. El caso aún está bajo investigación, según confirmó este martes el diario As.

