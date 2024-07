Óscar Bellot Madrid Lunes, 8 de julio 2024, 19:02 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Thiago Alcántara cuelga las botas. El mediocentro español ha anunciado este lunes su retirada del fútbol. A sus 33 años, y tras una exitosa trayectoria en equipos de tanta solera como Barcelona, Bayern de Múnich y Liverpool, el hijo de Mazinho y hermano del también futbolista Rafinha, entiende que ha llegado el momento de poner punto final a una carrera que le llevó a vestir la camiseta de la selección española en 46 ocasiones y a levantar numerosos títulos pese al azote de las lesiones que le golpearon con crudeza.

«Siempre estaré dispuesto a devolver lo que me han dado y estoy agradecido por el tiempo que he disfrutado de ello. Gracias, fútbol. Y a todos los que me acompañaron y me hicieron mejor jugador y persona en el camino. Hasta pronto», escribía el futbolista en sus redes sociales para dar cuenta de una decisión que venía barrutando desde hace tiempo y que supone la bajada definitiva del telón por parte de un jugador de un talento excelso que no siempre pudo lucir a causa del tormento de las numerosas lesiones que padeció.

Tras disputar casi 500 partidos con las camisetas de Barça, Bayern de Múnich y Liverpool, Thiago Alcántara se encontraba sin equipo desde el pasado 30 de junio, fecha en la que expiró su contrato con los 'reds'. Llegó hace cuatro años al equipo de Liverpool, pero en la última campaña apenas pudo jugar cinco minutos en un duelo de la Premier disputado frente al Arsenal el pasado 4 de febrero. Allí volvería a padecer una lesión muscular que ha terminado convirtiendo dicho litigio en su última aparición sobre un terreno de juego.

Señalado en su día como el último eslabón en la cadena de talentosos centrocampistas forjado en La Masia que fue de Guardiola a Xavi e hijo de Mazinho, en su día también un afamado mediocentro aunque de carácter mucho más defensivo y menos creativo que su vástago, Thiago Alcántara debutó con el primer equipo del Barça en la campaña 2009-10 y pronto refrendó las extraordinarias condiciones de las que venían alertando los técnicos de la cantera azulgrana.

Sin embargo, su estancia en el Barça no fue demasiado prolongada. Apenas un centenar de partidos distribuidos en tres temporadas antes de que, en el verano de 2013, diese el salto al Bayern de Múnich. El gigante bávaro, que acababa de reclutar a Pep Guardiola como técnico, pagó 25 millones de euros por sus servicios y el de Santpedor le entregó el timón del Bayern.

Thiago pasó siete temporadas en las filas del coloso germano, equipo con el que conquistó siete Bundesligas, cuatro Copas de Alemania, tres Supercopas domésticas, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, además de la Champions alzada en Lisboa que supuso un dorado broche a sus años de esplendor en el Bayern.

Suena para el staff de Hansi Flick

Aquella etapa consolido su presencia en la selección española, con la que había debutado en agosto de 2011, de la mano de Vicente del Bosque. Thiago, que había nacido en Italia dado que por entonces su padre vestía la camiseta del Lecce, siempre tuvo claro que su deseo era defender al país en el que se había formado como futbolista, a diferencia de su hermano Rafinha, que se decantó por Brasil, la selección con la que su progenitor fue campeón del mundo en 1994. Con La Roja acudió a las Eurocopa de 2016 y de 2021, participando también en el Mundial de 2018. Dejó por el camino grandes recuerdos, pero ofreció también la sensación de que su trayectoria como internacional hubiera podido ser mucho más brillante de no haberse visto lastrado por un reguero de lesiones que han precipitado la retirada de un futbolista tan virtuoso como quebradizo.

Tras colgar las botas, ahora se abre para él «un nuevo capítulo en el fútbol» y, según informó Jijantes y el programa 'Qué t'hi jugues', podría entrar a formar parte del staff en el Barça de Hansi Flick, a cuyas órdenes estuvo en el Bayern.

