UD Telde, un histórico con necesidades

La UD Telde de Regional Preferente se encuentra en un estado de abandono social y económico. Un club histórico que cuenta con cuatro temporadas en Segunda División B y uno de los equipos canarios con más cursos en Tercera División, que no está pasando por su mejor momento. Su presidente, Juanma Morales, que llegó en agosto de 2019 a la directiva de la entidad teldense, afronta su sexta temporada con «esperanza» de que «las cosas vayan a mejor» debido a la deuda que el Ayuntamiento de Telde tiene con ellos.

Entre las mejoras del club desde su llegada se encuentran el número de niños que de ser unos 70, ahora se bordean los 500 niños y niñas entre federados y no federados: «Cuando llegamos no había equipos en todas las categorías, ahora somos tres por categoría. Además, tuvimos la bonita iniciativa del I+I. Estamos muy contentos porque los chicos están hasta compitiendo, eso sí, dejo claro que el resultado es lo de menos pese a que los chicos siempre quieren ganar. Es un proyecto ilusionante», expuso.

Además, Morales y su equipo crearon en 2021 una escuela desarrollo para niños entre 9 y 12 años que nunca hubieran estado federados para servir de lanzadera hacia el equipo federado. En cuanto al presupuesto, el presidente se mostró contundente: «La economía era nefasta, un total de -180.00 euros que gracias a dios pudimos solventar salvando así al equipo, ya que se estuvo al borde de la desaparición».

Cuestionado por las instalaciones del Pablo Hernández, Morales argumentó que en el año 2022 el Ayuntamiento de Telde y Cabildo de Gran Canaria hicieron una inversión importante con cambio de césped sintético (mismo que Barranco Seco-FIFA PRO), regadío e iluminaria. «Lo que se ve está perfecto, lo que está detrás, no tanto. Llevamos 12 años sin agua caliente y los vestuarios están un poco obsoletos. Seguimos trabajando para que cada día vayamos mejorando«, hizo alusión al problema que mantienen con la institución pública.

Telde, el tercer municipio más poblado de Canarias, pero... «Este equipo por nombre, por historia y por todo, debería estar mucho más arriba, pero sin ayudas ni subvenciones es tarea complicada. Sin ninguna ayuda empresarial... el cien por cien del presupuesto se saca de cuota de niños, patrocinadores y algunas aportaciones. El Ayuntamiento no da nada y el Cabildo una pequeña subvención, no hay más. Competir contra otros equipos bien dotados es difícil. Seguramente tendremos uno de los más bajos de toda la categoría», dijo Morales.

A nivel deportivo: «Estoy seguro de que con más recursos nos iría muy bien. Consideramos que tenemos la mejor plantilla si nos fijamos nombre por nombre, con jugadores que han estado en Segunda RFEF, y otros históricos que quieren ascender. La cosa no está yendo como debe ir, pero esperamos volver a subir. Son más de 40 jornadas y solo llevamos 12», explicó el máximo mandatario del histórico club.

«Lucano lleva ya cinco años con nosotros, se encuentra consolidado en el club. Hay que ver si se sigue cumpliendo con los objetivos. La confianza es plena en el director deportivo, Francisco Navarro, él es el que decide. Yo llevo la parcela económica e institucional. La deportiva la lleva él. Decide cómo cuándo y por qué. Donde único me meto es en el salario», dijo.

El objetivo del primer equipo del Telde es «quedar entre los tres primeros, estar arriba. El juvenil, subirlo al Interinsular. El Cadete que juegue playoffs para llegar al autonómico. El resto de base debe seguir formándose y compitiendo bien. El I+I se trata de un proyecto creado para que se quede un largo período de tiempo».

Según Morales, la UD Telde lleva tres años esperando por la subvención que les pertenece: «Siempre con largas. No se les ve ni una pequeña ayuda para el deporte y los niños. Todos los municipios tienen esa ayuda, no pedimos más, solo igualdad». Además, incide en: «Cuando no nutres económicamente a los clubes no puedes retener a los mejores. Hay que seguir pagando licencias, seguros, agua, luz, equipajes... El deporte base en Telde está abandonado. Ojalá de una vez por todas los políticos se pongan de acuerdo porque aquí nadie es empresario para invertir 6.000 euros mensuales en el club. No podemos«, concluyó.