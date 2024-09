Tebas denuncia que el 40% de la población española piratea

Ignacio Tylko Madrid Lunes, 23 de septiembre 2024, 11:43 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El presidente de LaLiga en estado puro. Javier Tebas aprovechó este lunes de resaca liguera para asistir al Fórum Europa de Nueva Economía en Madrid y arremeter contra el proceso electoral en la Federación Española de Fútbol (FEF), poner en cuestión la independencia del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), advertir que la piratería puede provocar una situación muy complicada en el fútbol español y desmarcarse del modelo que propone Florentino Pérez.

Según Tebas, el TAD «no es un tribunal porque no está compuesto por jueces, no es independiente y cumple órdenes». Lo dijo en relación a la amonestación pública que ha recibido por no informar por escrito de una convocatoria urgente de una asamblea que aprobó el acuerdo con el fondo de inversión británico CVC para LaLiga Impulso, y por la suspensión de los comicios en la FEF. «El proceso electoral es un sainete. Me da la sensación de que se quiere poner a presidente en en lugar de Pedro Rocha», denunció Tebas sobre las presuntas intenciones del Gobierno.

«¿Quién compone el TAD?», se preguntó Tebas. «Son siete miembros y cuatro los pone el CSD. No son independientes porque de los cuatro que nombra el Gobierno tres son compañeros de promoción del director general de Deportes del CSD. Se cumplen órdenes», sentenció. En esta línea, el mandamás de LaLiga criticó que el ya expresidente de la FEF, Pedro Rocha, está inhabilitado por cesar al exsecretario general Andreu Camps a petición de Víctor Francos, el secretario de Estado para el Deporte en ese momento.

Condena a Google

El presidente de la patronal de clubes celebró la reciente sentencia en Argentina contra Google por fraude audiovisual, pero advirtió de que si en dos años no cambia la dinámica, la industria del fútbol se va a encontrar con una «situación muy complicada» que va a afectar al resto del ecosistema deportivo, pues los clubes profesionales aportan 200 millones de euros. Y avanzó que en España el 40% de la población hace uso de la piratería.

Por otro lado, Tebas negó que exista «manga ancha» con el Barça en relación a su límite salarial y política de fichajes y consideró que se «exagera mucho» con la situación económica del club presidido por Joan Laporta. «Es mejor que hace dos años y será mejor en dos años», vaticinó.

Asimismo, mostró su confianza en la ausencia de amaños en el fútbol profesional. Recordó que LaLiga fue el primer organismo que se personó en el 'caso Negreira', pero minimizó los consecuencias de este escándalo por los supuestos sobornos de la entidad azulgrana al que fuera presidente de los árbitros. «A fecha de hoy no hay prueba alguna de que el Barça haya pagado a los árbitros. Creo que ha habido una conducta irregular por un pago para influir en la lista de ascensos o descensos. Y eso también es corrupción deportiva, pero la sanción es menor», aclaró.

Respecto a su relación con el presidente del Real Madrid subrayó que «no es un tema personal», pero insistió en que desconfía de su impulso a proyecto de la Superliga. «Cuando hay dos modelos y uno es 'te doy mi casa y quédate a vivir en ella', es muy difícil no pelearlo. Hoy Europa quiere el modelo centralizado», enfatizó.

El presidente de LaLiga deseó que el Real Madrid resuelva el problema de ruido en el Santiago Bernabéu con los vecinos porque la filosofía de la patronal es la «máxima explotación posible» de los estadios, y reiteró que España «no es un país racista» y el fútbol tampoco. «Es cierto que tenemos incidentes racistas y el problema que sufre Vinicius, al margen de su conducta en el campo, es que quien lidera el movimiento es objeto de ataques», comentó.

Por último, Javier Tebas bromeó sobre su eventual suspensión. «Por ahora no estoy inhabilitado, pero o van a cejar en su empeño. ¿Si vuelveRubiales? No me preocupa, tengo otras cosas en las que trabajar. Ya no estaré porque me habrán inhabilitado», ironizó.