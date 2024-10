Sergio Rico vuelve a jugar 492 días después del grave accidente

Pedro Rodríguez Madrid Miércoles, 2 de octubre 2024, 13:53 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El fútbol español está de celebración tras el emocionante regreso del portero Sergio Rico a los terrenos de juego. El guardameta sevillano, quien sufrió un grave accidente en mayo de 2023 mientras montaba a caballo durante la Romería del Rocío, ha vuelto a disputar un partido oficial tras más de un año alejado de la competición. Lo hizo con una destacada actuación en la victoria del Al-Gharafa catarí, su nuevo equipo, en la Champions Asiática, donde vencieron 4-2 al Al-Ain, el actual campeón de la competición. Este regreso marca el fin de un largo y difícil proceso de recuperación que mantuvo al guardameta sevillano 26 días en coma inducido y tres meses hospitalizado.

Sergio Rico, que pertenecía al París Saint-Germain cuando ocurrió el accidente, ha vivido una dura travesía desde el fatídico 28 de mayo de 2023, cuando sufrió un grave traumatismo craneoencefálico tras una caída con su caballo. Su recuperación fue lenta y complicada, con una larga estancia en el hospital, donde luchó por su vida, y una posterior rehabilitación que le llevó a perder 20 kilos y a trabajar intensamente para recuperar su forma física.

Un regreso lleno de emoción

El partido contra el Al-Ain fue el primero que disputó desde su último encuentro oficial el 7 de mayo de 2022, cuando defendía la portería del Real Mallorca. En esa ocasión, su equipo cayó 2-6 ante el Granada, y pocos días después, Rico regresaría al PSG, sin imaginar el difícil reto que la vida le tenía reservado.

En su esperado regreso al fútbol, Rico jugó los 90 minutos y encajó dos goles, uno de ellos de penalti ejecutado a lo Panenka. Sin embargo, su actuación fue clave para asegurar la victoria del Al-Gharafa. Especialmente destacada fue una parada crucial en los minutos finales que evitó que el Al-Ain recortara distancias, demostrando que, a pesar del largo tiempo fuera de los terrenos de juego, el sevillano sigue siendo decisivo bajo los palos. Tras el encuentro, Rico compartió su felicidad en redes sociales con un mensaje lleno de gratitud y esperanza: «Y volver a jugar, y volver a ganar. Muchas gracias por el apoyo, afición. ¡La primera victoria de muchas!».

El apoyo de sus compañeros

La felicidad de Sergio Rico no fue solo suya. Sus compañeros de equipo, como el delantero Joselu Mato, quien anotó un doblete en la victoria, compartieron su emoción. Joselu, exjugador del Real Madrid y reciente incorporación al Al-Gharafa, publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido a Rico: «Vamos, carajo. Enhorabuena por esa vuelta, demostrando tu valentía. Me alegro mucho», en el encuentro el ex del Real Madrid anotó un doblete, El costarricense Keylor Navas, excompañero de Rico en el PSG, también se unió a las felicitaciones. Navas expresó su alegría con un emotivo mensaje: «¡Qué grande mi hermano! ¡Qué felicidad verlo ahí!».

Una recuperación inspiradora

La historia de Sergio Rico es una de esas que trascienden el ámbito deportivo. Después de pasar 86 días ingresado en el hospital, 26 de ellos en coma inducido, y con un pronóstico incierto, Rico nunca perdió la esperanza de volver a jugar al fútbol. Según confesó el propio portero en una entrevista, uno de sus primeros pensamientos al despertar fue sobre su carrera futbolística: «Mi primer pensamiento al despertar fue el fútbol. Me acordaba de todo, de mi mujer, mis familiares y mis amigos. Estando en el hospital monitorizado y con la vía en el brazo... Lo primero que piensas es en si podrás volver al fútbol. Eso le pregunté al doctor».