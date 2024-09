Rodri sufre la temida rotura del cruzado en la rodilla derecha

Ignacio Tylko Madrid Lunes, 23 de septiembre 2024, 16:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Fin de semana negro en cuanto a lesiones graves, ya que además de la rotura completa del tendón rotuliano que sufrió Marc-André Ter Stegen se confirma que Rodri Hernández tiene la temida rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. La grave lesión que le tendrá en el dique seco toda la temporada.

Rodri conoció la dolencia en Mánchester y a continuación viajó a Madrid para someterse a un nuevo examen de diagnóstico por la imagen que ratificase el diagnóstico. La idea del internacional español es visitar a varios traumatólogos especializados en esta articulación para tomar una decisión respecto a la operación.

La lesión de este jugador capital para Pep Guardiola y Luis de la Fuente se produjo cumplido el primer cuarto de hora del duelo dominical entre el City y el Arsenal (2-2). A la salida de un córner, cuando se intentaba zafar de la marca del 'gunner' Thomas Partey, otro exjugador del Atlético, Rodri notó que la rodilla derecha se le quedaba enganchada y cayó al suelo con evidentes signos de dolor y desesperación que no hacían presagiar nada bueno a pesar de que pudo retirarse del campo por su propio pie.

Rodri, curiosamente junto al madridista Rüdiger el jugador de élite que menos descansó la temporada pasada, empezó un rosario de lesiones en la final de la Eurocopa. El MVP del últio campeonato se tuvo que retirar lesionado en el descanso de la final frente a Inglaterra y apenas había jugado en este curso.

Tanto es así que el del Arsenal era su segundo partido en la Premier League y el tercero con el City esta temporada. Con la selección sumaba un encuentro, el disputado ante Suiza en la segunda jornada de la Liga de las Naciones ya que para el primero, frente a Serbia en Belgrado, estaba sancionado, igual que su compañero y amigo Álvaro Morata, por sus cánticos de '¡Gibraltar español'! durante las celebraciones por el título continental.

La dura lesión le llega al centrocampista español días después de que compareciese públicamente para advertir sobre los riesgos para la salud de los profesionales que tiene el sobrecargado calendario actual, sin apenas tiempo para el entrenamiento, la recuperación y el descanso. Rodri fue el primer jugador que la semana pasada habló de la posibilidad de ir a la huelga si los organismos que rigen el fútbol no se atienen a razones.

Reproches al calendario

«Sí, creo que estamos cerca de eso», contestaba Rodri al preguntarle en la previa de la Liga de Campeones si existía esta posibilidad de parar el fútbol si no se tenía en cuenta la opinión de los futbolistas. «Pregúntale a cualquier jugador y te dirá lo mismo. Si esto sigue así no nos quedará otra opción. Es algo que nos preocupa», insistía el futbolista del City, durísimo al referirse al papel de las instituciones que gobiernan el fútbol: «Creo que es demasiado. Alguien tiene que cuidar de nosotros, porque somos los protagonistas de este deporte, o negocio, o como quieras llamarlo. No todo es dinero o marketing, también es la calidad del espectáculo».

Rodri reflexionaba sobre el número de partidos que como máximo puede jugar un futbolista y ponía el ejemplo del noruego Erling Haaland, que ha empezado el curso a tope al poder descansar más de un mes al no tener Eurocopa. «Creo que entre 40 y 50 partidos es el máximo que puede alcanzar un jugador. Después de eso, bajas, porque es imposible mantener el nivel físico. Si la gente quiere ver mejor fútbol, tenemos que descansar. Cuando la cantidad de partidos aumenta, el rendimiento y la calidad de los mismos disminuyen».