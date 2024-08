Jesús Navas se retira de la selección española

Pedro Rodríguez Madrid Jueves, 29 de agosto 2024, 12:12 | Actualizado 12:44h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Jesús Navas ha comunicado este jueves que no volverá a vestir la camiseta de la selección española, poniendo fin a una destacada carrera internacional que lo ha visto disputar 56 partidos y conquistar cuatro títulos importantes. Con esta decisión, Navas se despide como el futbolista con más títulos en la historia de La Roja, habiendo ganado dos Eurocopas, un Mundial y una Nations League.

El anuncio llegó a través de un emotivo comunicado en sus redes sociales. A sus 38 años, Navas ha decidido retirarse del fútbol profesional el próximo 1 de enero, y ha aprovechado la inminente convocatoria de Luis de la Fuente para este viernes 30 de agosto para hacer pública su decisión.

Jesús Navas comenzó su andadura en la selección en noviembre de 2009, debutando en un amistoso en el Vicente Calderón con el número 9 a la espalda. Su carrera internacional culminó en Berlín el 14 de julio de 2024, cuando levantó la Eurocopa con el número 22 en la camiseta, cerrando así un ciclo que ha sido testigo de numerosos éxitos.

El palmarés de Navas con la selección es verdaderamente único: ha ganado dos Eurocopas (2008 y 2012), un Mundial (2010) y una Nations League (2022), convirtiéndose en el único jugador en la historia del fútbol europeo en conseguir estos cuatro títulos con su país.

La carta de despedida

En su comunicado de despedida, Jesús Navas expresó su profunda gratitud por su carrera con La Roja. «Desde hoy me toca apoyar con la misma ilusión que cuando me vestía de corto porque España continuará haciendo historia», señaló Navas. También reflexionó con emoción sobre el cierre de su ciclo con la selección, diciendo: «Esta vez Luis de la Fuente ya no me nombrará. Se cierra un ciclo que empezó hace 15 años».

Navas recordó con afecto a quienes lo han apoyado a lo largo de su trayectoria: «Este viaje ha contado con la ayuda de Fernando Hierro, con la oportunidad ofrecida por Vicente del Bosque, con la confianza otorgada por Luis Enrique y Robert Moreno, y con la seguridad y el cariño que siempre me ha transmitido Luis de la Fuente».

La Real Federación Española de Fútbol también rindió homenaje al sevillano con un comunicado y un video en sus redes sociales, que resumía y celebraba su destacada carrera con la selección. El mensaje del comunicado, titulado y cerrado con «¡Gracias por todo, Jesús Navas!», refleja el reconocimiento y aprecio por el legado que Navas deja en el fútbol español.